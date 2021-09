Hơn 30 sàn và 80 môi giới hoạt động chui

Quảng NinhTheo cơ quan chức năng hiện tượng sốt ảo đất thời gian quan cũng từ những sai phạm của các sàn kinh doanh bất động sản trên địa bàn.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Quảng Ninh, tính đến 23/6, trên địa bàn thành phố Hạ Long có khoảng 150 đơn vị, cá nhân hoạt động kinh doanh tư vấn, môi giới bất động sản, hoạt động sàn giao dịch.

Tuy nhiên, trong danh sách này chỉ có 34 sàn giao dịch nằm trong danh sách được Sở Xây dựng Quảng Ninh quản lý. Còn lại 30 sàn giao dịch và khoảng hơn 80 doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ này không đăng ký, báo cáo hoạt động với cơ quan quản lý.

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã phát hiện nhiều doanh nghiệp, sàn giao dịch bất động sản sai phạm như đăng ký kinh doanh ngành nghề có điều kiện khi không đủ điều kiện hoạt động, kinh doanh dịch vụ bất động sản khi không đủ chứng chỉ hành nghề môi giới, đưa các sản phẩm lên sàn giao dịch không đạt yêu cầu.... Một số sàn bị nhắc đến trong các sai phạm này như Legend Land, GD Land, Nhật Minh Land, sàn Long Quân...

Cơ quan chức năng đánh giá, tuy Sở Xây dựng đã có các biện pháp quản lý đối với thị trường bất động sản địa phương để ngăn chặn sốt đất ảo nhưng công tác kiểm tra, xử lý đối với các sàn chưa quyết liệt nên còn nhiều sai phạm. Điều này cũng là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng cấu kết với nhau làm giá, gây sốt ảo, làm nhiễu loạn thị trường.

Công an tỉnh Quảng Ninh đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng và các địa phương tiếp nhận tài liệu, củng cố hồ sơ, xử lý vi phạm với các doanh nghiệp, sàn giao dịch mà công an đã xác minh. Các cơ quan này cũng cần thanh, kiểm tra đối với các sàn giao dịch theo danh sách công an đã rà soát. Đặc biệt, cơ quan công an đề xuất Sở và chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý đối với vi phạm chủ đầu tư với các dự án, yêu cầu hoàn thiện đầy đủ các điều kiện mới được huy động vốn và kinh doanh.

Thuý Hằng