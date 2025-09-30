Hơn 30 nhà khoa học thảo luận về tương tác vi khuẩn - vật chủ

Gia LaiCác giáo sư, nhà khoa học, nghiên cứu sinh đến từ 12 quốc gia cùng bàn luận, làm rõ cơ chế nền tảng trong tương tác vi sinh vật - vật chủ.

Ngày 29/9, Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam và Trung tâm ICISE phối hợp Viện Pasteur (Pháp), Viện Cochin (Pháp) và Đại học Paris-Saclay (Pháp) tổ chức Hội nghị quốc tế "Tương tác giữa vi khuẩn gây bệnh và tế bào vật chủ" tại phường Quy Nhơn, Gia Lai.

Hơn 30 nhà khoa học tham gia thảo luận Tương tác giữa vi khuẩn gây bệnh và tế bào vật chủ. Ảnh: ICISE

Hội nghị quy tụ các chuyên gia nghiên cứu nhiều khía cạnh của sinh học nhiễm trùng, tập trung làm sáng tỏ các cơ chế nền tảng trong tương tác vi sinh vật - vật chủ. Các chủ đề trọng tâm được thảo luận gồm: vi sinh học tế bào của vi khuẩn nội bào; cơ chế xâm nhập tế bào vật chủ, thích nghi chuyển hóa và né tránh miễn dịch; hệ vi sinh trong sức khỏe và bệnh tật; vai trò của hệ vi sinh vật trong duy trì cân bằng nội môi, tác động đến cả bệnh truyền nhiễm lẫn không truyền nhiễm...

Trong 5 ngày diễn ra hội nghị, có gần 30 báo cáo khoa học và phiên poster trình bày, tạo không gian học thuật cởi mở, thúc đẩy trao đổi, hợp tác nghiên cứu. Chương trình góp phần mở ra những hướng tiếp cận mới để giải quyết các thách thức cấp bách của lĩnh vực.

Bà Võ Cao Thị Mộng Hoài, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai nhấn mạnh mang lại nhiều ý tưởng đột phá và mở rộng hợp tác quốc tế. Lãnh đạo tỉnh cũng cam kết tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để ICISE phát huy vai trò cầu nối giữa khoa học Việt Nam và thế giới.

Từ năm 2013 đến nay, ICISE đã đón hơn 16.500 nhà khoa học từ 60 quốc gia, trong đó có 18 chủ nhân Nobel. Với nền tảng này, hội nghị năm nay được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy nghiên cứu khoa học sự sống và nâng cao vị thế khoa học của Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Vương Quốc