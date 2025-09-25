Hơn 30 thanh thiếu niên gây náo loạn đường phố Đà Nẵng bị triệu tập

Đà NẵngÍt nhất 30 thanh thiếu niên bị công an mời lên làm việc, sau khi tụ tập chạy xe máy gây náo loạn trung tâm thành phố lúc nửa đêm.

Ngày 25/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã triệu tập hơn 30 thanh thiếu niên liên quan vụ tụ tập, điều khiển xe máy gây rối trật tự công cộng trên các tuyến đường trung tâm thành phố. Không chỉ những người trực tiếp gây rối, các trường hợp đi ôtô theo đoàn để quay clip, phát tán lên mạng xã hội cổ vũ hành vi lệch chuẩn cũng bị triệu tập.

Những thanh thiếu niên của các nhóm gây rối trật tự công cộng bị công an triệu tập, tạm giữ phương tiện. Ảnh: Công an cung cấp

Rạng sáng 21/9, công an nhận tin báo nhiều nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy tốc độ cao, nẹt pô, lạng lách, mang theo hung khí tụ tập trên đường 2 Tháng 9 và Cách Mạng Tháng 8. Hành vi này gây mất trật tự, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Công an xác định bốn nhóm chính gây ra vụ việc. Một nhóm ba người, khoảng 17 tuổi, tụ tập từ tối 21/9 rồi nhập đoàn cùng nhóm khác mang hung khí, ném chai thủy tinh, lạng lách, gây rối đến rạng sáng hôm sau. Nhóm thứ hai gồm bốn người đến hiện trường để "xem livestream ngoài đời", sau đó nhập đoàn xe chạy nhiều vòng từ cầu Rồng đến Tượng đài 2 Tháng 9.

Nhóm thứ ba gồm tám người 16-17 tuổi, sau khi xem phát trực tiếp trên TikTok, đã mang hung khí đến tham gia, chạy xe tốc độ cao và tụ tập cổ vũ tại khu vực Tượng đài.

Nhóm còn lại gồm bốn người khác mang theo kiếm tự chế và bình xịt hơi cay, tham gia la hét, lạng lách và đe dọa người đi đường.

Nhiều thanh thiếu niên cho biết xem thông tin phát trực tiếp trên mạng xã hội đã gia nhập nhóm gây náo loạn đường phố. Ảnh: Công an cung cấp

Ngoài ra, nhiều thanh thiếu niên dù không quen biết nhau vẫn chở nhau nhập đoàn, chạy nhiều vòng gây rối loạn giao thông. Công an đã thu một ôtô, 16 xe máy, hai dao phóng lợn, hai kiếm tự chế, một bình xịt hơi cay và 30 điện thoại di động.

Tại cơ quan điều tra, tất cả thừa nhận đã hẹn nhau qua mạng xã hội để "thị uy" và gây chú ý.

Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục truy xét người liên quan, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, khẳng định không có "vùng cấm" với hành vi tụ tập gây rối. Mọi hành vi vi phạm chắc chắn sẽ bị phát hiện, xử lý nghiêm.

Ngọc Trường