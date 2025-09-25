Hơn 30 năm tham gia thị trường nội thất cao cấp của Hùng Túy

Trước nhu cầu cá nhân hóa không gian sống tăng cùng sự phát triển của bất động sản cao cấp, Hùng Túy chuyển từ nhà nhập khẩu nội thất thành đơn vị cung cấp giải pháp trọn gói.

Những năm gần đây, không gian sống không đơn thuần là nơi mà còn là sự thể hiện phong cách sống của chủ nhân. Cùng với sự phát triển của bất động sản cao cấp, nhu cầu về nội thất, cá nhân hóa cũng gia tăng.

Việt Nam là một trong những quốc gia xuất khẩu đồ nội thất lớn thế giới, tuy nhiên, các sản phẩm nội thất cao cấp nhập khẩu từ châu Âu vẫn được ưa chuộng. Ra đời khi thị trường nội thất nhập khẩu còn sơ khai, Hùng Túy góp phần đưa về Việt Nam các dòng gạch ốp lát, thiết bị phòng tắm, thiết bị bếp và nội - ngoại thất cao cấp. Theo thời gian, doanh nghiệp mở rộng danh mục, hoàn thiện dịch vụ và hệ thống trưng bày để phục vụ nhóm khách hàng trung - thượng lưu tại các đô thị lớn.

Showroom Hùng Túy hướng đến là điểm hẹn của những khách hàng thượng lưu. Ảnh: Hùng Túy

Năm 2021, doanh nghiệp tái định vị với định hướng "Sống thời thượng", chuyển trọng tâm từ nhà cung cấp sản phẩm sang đối tác đồng hành kiến tạo phong cách sống cá nhân hóa. Theo Hùng Túy, sự thay đổi này giúp mở rộng trải nghiệm khách hàng theo chuỗi liền mạch, từ tư vấn, thiết kế, thi công đến hậu mãi.

Tại Hà Nội, showroom hơn 10.000 m2 được thiết kế như tổ hợp không gian sống thực tế, trưng bày theo nhóm chức năng (phòng khách, bếp, phòng làm việc, sân vườn...) và theo các concept hoàn chỉnh mô phỏng bối cảnh sử dụng. Cách bố trí này giúp khách hàng có thể tiếp xúc trực tiếp với vật liệu, bảng mẫu, phương án bài trí và rút ngắn khoảng cách từ cảm hứng đến quyết định lựa chọn.

Quy mô showroom hơn 10.000 m2 quy tụ những bộ sưu tập nội thất nổi tiếng thế giới. Ảnh: Hùng Túy

Mô hình dịch vụ của doanh nghiệp này hướng đến cá nhân hóa trên nền tảng ba tiêu chí "thẩm mỹ - công năng - độ bền". Hùng Túy cũng cung cấp trọn gói các khâu: khảo sát tại nhà, thiết kế 2D/3D, lắp đặt và bảo trì toàn quốc.

Danh mục sản phẩm được chọn lọc từ hơn 100 thương hiệu quốc tế, kèm đội ngũ tư vấn, kiến trúc sư và kỹ thuật viên được đào tạo bài bản để bảo đảm độ chính xác và tính đồng bộ giữa các hạng mục.

"Với triết lý đặt con người làm trung tâm, chúng tôi phát triển các giải pháp nội thất dựa trên thói quen sinh hoạt, diện tích thực tế và phong cách riêng của từng gia chủ", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, có kiến thức, kỹ năng. Ảnh: Hùng Túy

Hơn 30 năm hoạt động, Hùng Túy hợp tác 400.000 khách hàng trên cả nước, từ công trình nhà ở cá nhân đến các dự án bất động sản cao cấp. Nổi bật là khu du lịch quốc tế Đồi Rồng (Đồ Sơn), khu nghỉ dưỡng ven biển D’Evelyn Beach, khách sạn Vĩnh Yên, khách sạn Horison Hà Nội. Về chung cư có khu căn hộ dịch vụ cao cấp Fraser Residence Hanoi, tòa Epic Tower, tòa The Golden Armor, tòa Keangnam Hanoi, chung cư Aqua Central.

Doanh nghiệp cũng tham gia cung cấp nội thất cho khu đô thị ParkCity Hanoi, khu đô thị Ciputra, khu đô thị sinh thái Ecopark, khu đô thị phức hợp Royal City, khu đô thị Vincom Sài Đồng.

Khách hàng tham quan các sản phẩm nội thất cao cấp tại showroom Hùng Túy. Ảnh: Hùng Túy

Doanh nghiệp quy tụ đội ngũ tư vấn viên, kiến trúc sư và kỹ thuật viên được đào tạo bài bản, giàu kinh nghiệm, đồng hành cùng khách hàng trong suốt hành trình từ ý tưởng đến hoàn thiện công trình. Toàn bộ quy trình thi công và lắp đặt được thực hiện theo tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế giúp Hùng Túy đảm bảo độ chính xác cao, tính đồng bộ và độ bền cho từng hạng mục.

Với định hướng cá nhân hóa và chuỗi dịch vụ đồng bộ, Hùng Túy cho biết sẽ tiếp tục mở rộng hệ sinh thái sản phẩm, củng cố năng lực thi công, bảo hành, nhằm đồng hành dài hạn với người dùng trong quá trình tìm hiểu, sở hữu và vận hành không gian sống.

Anh Vũ