Hơn 30 hộ dân bị đá văng thủng mái nhà

Thanh HóaSau tiếng nổ lớn, khoảng 35 ngôi nhà của người dân xã Minh Tân bị đá từ khu mỏ bên cạnh văng trúng gây thủng mái tôn, vỡ ngói, hư hỏng cửa.

Gần 12h ngày 28/3, Công ty CP Môi trường xây dựng đô thị 5, trụ sở tại TP Thanh Hóa, cho nổ mìn khai thác đá tại mỏ ở xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc. Sau tiếng nổ lớn, bụi bay mù mịt, những viên đá bằng nắm tay bay xa khoảng 700 m,, văng vào nhà dân.

Bụi mù mịt sau vụ nổ mìn của Công ty CP Xây dựng đô thị 5 trưa 28/3. Ảnh: Lam Sơn

Ông Trịnh Văn Hùng, Chủ tịch xã Minh Tân, nói: "May mắn không người nào bị đá văng trúng, nếu không hậu quả khó lường". Nhà dân thiệt hại chủ yếu do vỡ ngói, thủng mái tôn, mái xi măng, vỡ cửa kính. Một số ruộng lúa, ngô và hoa màu gần đó bị gãy đổ do đá từ trên núi văng xuống.

Ngày 29/3, Phó chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang sau khi đến hiện trường kiểm tra hoạt động khai thác đá tại xã Minh Tân đã yêu cầu Công ty CP Xây dựng đô thị 5 tạm dừng khai thác, chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng để khắc phục hậu quả. Chính quyền địa phương xác minh thiệt hại của từng hộ dân để yêu cầu chủ mỏ bồi thường thỏa đáng.

Phó chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang (ngoài cùng bên trái) kiểm tra khu mỏ của Công ty CP Xây dựng Đô Thị 5 ngày 29/3. Ảnh: Lam Sơn

Công an huyện Vĩnh Lộc và các ngành chức năng liên quan đang điều tra quy trình sử dụng vật liệu nổ tại mỏ đá.

Lê Hoàng