Hơn 30% bưu cục BEST Express do phụ nữ làm chủ

BEST Express hiện có hơn 950 bưu cục nhượng quyền hoạt động trên toàn quốc, trong đó 310 bưu cục do nữ doanh nhân làm chủ, chiếm hơn 30% mạng lưới.

Với sự kiên trì và khả năng quản lý linh hoạt, các nữ chủ bưu cục đã vận hành hiệu quả mô hình nhượng quyền, khẳng định năng lực của phụ nữ trong lĩnh vực chuyển phát nhanh - ngành vốn đòi hỏi tính kỷ luật và sức bền cao.

Tại An Giang, chị Lâm Thị Kim Lến, vốn là một giáo viên tiểu học, đã mở thêm bưu cục BEST Express để tăng thu nhập cho gia đình. Sau bốn năm, từ một bưu cục nhỏ, chị Lến đã phát triển lên hai bưu cục, trở thành đối tác vận chuyển của nhiều shop online trong khu vực. Không chỉ làm giàu cho bản thân, chị còn tạo việc làm ổn định cho hàng chục lao động địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế vùng nông thôn.

Các nữ chủ bưu cục tham dự Hội nghị Đối tác nhượng quyền BEST Express tại Cam Ranh vào tháng 9/2026. Ảnh: BEST Express

Ở Đà Nẵng, chị Lê Thị Trung An, chủ bưu cục BEST Express Tam Thuận, gây ấn tượng khi rẽ hướng từ ngành ngân hàng sang kinh doanh chuyển phát nhanh. Dù khởi đầu nhiều bỡ ngỡ, chị An nhanh chóng chứng minh năng lực bằng việc vận hành bưu cục đạt hiệu suất hàng đầu khu vực miền Trung, xử lý hàng chục nghìn đơn hàng mỗi tháng. Không chỉ làm tốt vai trò doanh nhân, chị còn cân bằng hài hòa giữa việc quản lý bưu cục và chăm sóc cho hai con nhỏ 4 và 8 tuổi.

Chị Lê Thị Trung An, một trong những chủ bưu cục tiêu biểu của khu vực miền Trung. Ảnh: BEST Express

Xa hơn, ở vùng cao Lào Cai, chị Phạm Thị Thanh là minh chứng cho tinh thần kiên định và ý chí vượt khó của phụ nữ Việt. Địa hình hiểm trở, giao thông khó khăn không làm chị chùn bước. Chị tự trải nghiệm từng công việc, từ giao nhận, phân loại đến chăm sóc khách hàng để hiểu rõ vận hành và xây dựng chiến lược phù hợp. Sau 5 năm, chị Thanh đã phát triển hai bưu cục, đạt 50.000 đơn hàng giao và tổng sản lượng đơn sale khoảng 100.000 đơn mỗi tháng, tạo việc làm cho hơn 70 lao động, trong đó nhiều người là đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong khi đó, ở TP HCM, chị Bùi Thị Kiều Diễm, đại diện cho thế hệ 9X năng động đã chứng minh rằng tuổi trẻ không phải là rào cản khi có tầm nhìn và quyết tâm. Từng thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau, chị chọn BEST Express làm hướng đi dài hạn. Với chiến lược quản trị linh hoạt, sau ba tháng, bưu cục Tân Sơn Nhì của chị đã ổn định vận hành và vượt KPI, lượng đơn hàng tăng đều 1.000 đơn mỗi tháng. Đến tháng 8 năm nay, chị tiếp tục mở thêm bưu cục thứ hai, mở rộng quy mô kinh doanh và tạo thêm cơ hội việc làm cho nhiều lao động trẻ.

Thành công của những nữ chủ bưu cục BEST Express không chỉ dừng lại ở con số đơn hàng hay doanh thu, mà còn nằm ở tinh thần tiên phong và khả năng quản trị nhân sự hiệu quả. Họ biến những thử thách vận hành, quản lý và cạnh tranh thành động lực để sáng tạo, đổi mới và bền bỉ phát triển.

Chị Bùi Thị Kiều Diễm, TP HCM chia sẻ kinh nghiệm vận hành bưu cục đến các đồng nghiệp. Ảnh: BEST Express

Những đóng góp của hơn 300 nữ chủ bưu cục trên khắp cả nước đã góp phần quan trọng vào việc mở rộng mạng lưới, nâng cao chất lượng dịch vụ và củng cố vị thế thương hiệu BEST Express tại Việt Nam. "Họ không chỉ là đối tác kinh doanh mà còn là "người truyền cảm hứng", lan tỏa tinh thần dấn thân và tự chủ của phụ nữ Việt trong thời đại số", đại diện doanh nghiệp cho hay.

Gia nhập thị trường từ năm 2019, BEST Express đã nhanh chóng đầu tư hàng chục triệu USD xây dựng hệ thống 39 trung tâm phân loại hàng hóa tự động trải dài khắp cả nước, với năng suất xử lý lên tới 1,8 triệu đơn hàng một ngày. Bên cạnh đó, mô hình nhượng quyền bưu cục của BEST Express đang mang đến cho các nhà đầu tư địa phương cơ hội phát triển kinh doanh trong ngành chuyển phát nhanh với vốn đầu tư chỉ khoảng 300 triệu đồng (tùy khu vực), đồng thời được hỗ trợ về công nghệ, mạng lưới dịch vụ, hệ thống quản lý hiện đại và nguồn khách hàng ổn định. Hiện hệ thống có hơn 950 bưu cục phủ khắp toàn quốc, tạo nền tảng cho các nhà đầu tư phát triển.

Thế Đan