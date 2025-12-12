Hơn 3 tỷ đồng hồi sinh trường học vùng lũ Gia Lai

9 ngôi trường bị tốc mái, hư hỏng nặng sau bão số 13 tại Gia Lai được Quỹ Hy vọng và các đơn vị tài trợ hơn 3,3 tỷ đồng để sửa chữa, mua sắm trang thiết bị.

Từ ngày 9-12/12, đoàn công tác Quỹ Hy vọng - báo VnExpress, cùng đại diện Tập đoàn FPT và Công ty De Heus Việt Nam, đã đến thăm hỏi và trao tài trợ kinh phí tái thiết cơ sở hạ tầng cho 9 trường học bị thiệt hại nặng sau bão số 13 và trận lụt lịch sử.

Tổng giá trị tài trợ từ chương trình "Cùng đồng bào vượt lũ" là hơn 3,35 tỷ đồng với các hạng mục: sửa chữa cơ sở vật chất, cung cấp trang thiết bị và đồ dùng học tập,...

Bão Kalmaegi đổ bộ từ Quảng Ngãi đến Đăk Lăk hôm 7/11 gây thiệt hại lớn cho Gia Lai. Khi địa phương đang khắc phục hậu quả, từ 16 đến 20/11 tiếp tục xảy ra trận lũ lịch sử. Hai thiên tai khiến tỉnh Gia Lai có hơn 100.000 nhà hư hỏng - ngập nước; 560 tàu, hơn 540 ha nuôi trồng thủy sản, 254 lồng bè bị thiệt hại; tổng thiệt hại ước tính hơn 11.600 tỷ đồng.

Thiên tai cũng gây thiệt hại nặng cho hệ thống trường học. Nhiều trường bị tốc mái, ngập sâu, hư hỏng toàn bộ thiết bị, gián đoạn việc học tập của hàng nghìn học sinh.

Trường Tiểu học số 1 Phước Hiệp, nơi bị thiệt hại nặng nhất, nhận mức hỗ trợ hơn một tỷ đồng để sửa chữa dãy phòng học hai tầng. Thầy Nguyễn Tấn Cấu, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết điểm trường chính chịu thiệt hại lớn: mái tôn bị xé toạc, cửa sổ gãy vỡ; tầng 2 ngổn ngang chưa thể sử dụng, cầu thang phải đặt biển cảnh báo. Hiện nay, học sinh phải học tạm ở điểm trường lẻ, thiếu không gian và trang thiết bị.

Từ khoản tài trợ của công ty De Heus Việt Nam, cùng với sự chung tay của các độc giả báo VnExpress: Trường Tiểu học số 2 Nhơn Bình nhận 435 triệu đồng; Trường TH-THCS Phạm Hồng Thái nhận 293 triệu đồng; Trường Tiểu học số 2 Diêu Trì nhận 253 triệu đồng và Trường Mầm non Tuy Phước, điểm Trung Tín I nhận gần 120 triệu đồng.

Ngoài ra, Trường THCS Nhơn Phú nhận 415 triệu đồng; Trường THCS Nguyễn Huệ được hỗ trợ 200 triệu đồng; Trường TH-THCS Nguyễn Viết Xuân nhận 170 triệu đồng. Trường Mẫu giáo Nhơn Bình, điểm KV8 nhận 56 triệu đồng.

Các em học sinh tại trường TH số 2 Nhơn Bình vui mừng khi nhận quà từ Đoàn tài trợ. Ảnh: Kim Anh

Dự kiến, trong vòng một tháng tới, các trường nhận hỗ trợ sẽ hoàn thành các hạng mục thi công sửa chữa, tạo môi trường học tập an toàn và khang trang.

Ngoài tài trợ kinh phí tái thiết, các đơn vị đồng hành còn trao tặng nhiều phần quà thiết thực cho học sinh và giáo viên. Tập đoàn FPT trao tặng 50.000 cuốn vở cho học sinh tại 9 trường được hỗ trợ, cùng nhiều phần quà, đồ dùng và đồ chơi mới. Báo VnExpress tặng hơn 5.000 sản phẩm áo và mũ. Công ty Opella Việt Nam thông qua Quỹ Hy vọng tặng 1.891 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho giáo viên và học sinh.

Bà Trương Thị Thanh Thanh, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Hy vọng, bày tỏ sự xúc động khi chứng kiến những thiệt hại mà bà con miền Trung phải trải qua, đặc biệt tại Gia Lai – nơi dấu vết thiên tai vẫn còn ở các lớp học và mái nhà.

"Chúng tôi hy vọng những tấm lòng sẻ chia sẽ giúp các em hiểu rằng trong khó khăn luôn có sự đồng hành, động lực để các em sớm trở lại trường với tâm thế tốt nhất," bà Thanh chia sẻ.

Tổng biên tập Báo VnExpress tặng quà cho học sinh trường THCS Nhơn Phú. Ảnh: Ngọc Huy

Tham gia đoàn trao tài trợ, bà Nguyễn Thu Thủy, Giám đốc Phát triển Bền vững châu Á & Việt Nam, Công ty De Heus Việt Nam, chia sẻ cam kết đồng hành cùng các trường bị thiệt hại không chỉ trong đợt lũ mà cả trong thời gian tới để giúp học sinh, giáo viên có môi trường giáo dục ổn định, phát triển bền vững.

Chương trình "Cùng đồng bào vượt lũ" được Quỹ Hy vọng - báo VnExpress phát động trở lại vào năm 2025, đến nay gây quỹ được hơn 15,6 tỷ đồng. Trong đó, Tập đoàn FPT và cán bộ nhân viên tài trợ 5,6 tỷ đồng, De Heus tài trợ 2,2 tỷ đồng, UNIQLO tài trợ 1,5 tỷ đồng, Home Credit tài trợ 500 triệu đồng cùng nhiều doanh nghiệp và độc giả báo VnExpress.

Từ đợt bão Wipha đến nay, chương trình đã hỗ trợ 45 trường bị thiệt hại và trao quà cho các bệnh nhân bị ảnh hưởng tại bệnh viện Trung ương Huế, với tổng kinh phí 13,7 tỷ đồng. Quỹ Hy vọng vẫn đang tiếp tục khảo sát, lập dự án hỗ trợ các khu vực chịu ảnh hưởng.

Quỹ Hy vọng - Báo VnExpress mở chiến dịch "Cùng đồng bào vượt lũ" nhằm chung tay hỗ trợ người dân vượt lên nghịch cảnh, tái thiết cơ hạ tầng bị tàn phá sau bão lũ. Quý độc giả ủng hộ tại đây

Ngọc Huy