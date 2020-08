Hơn 3 điểm mỗi môn đỗ lớp 10 công lập

TP HCMĐiểm chuẩn đầu vào lớp 10 có sự chênh lệch lớn giữa top cao nhất và top cuối, trong 108 trường THPT; nhiều nơi chỉ cần hơn 3-3,5 điểm mỗi môn là trúng tuyển.

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021 được công bố hôm 10/8, 4 trường THPT ở huyện Cần Giờ gồm Bình Khánh, Cần Thạnh, An Nghĩa và Thạnh An lấy điểm chuẩn ở ba nguyện vọng là 16. So với năm ngoái, điểm chuẩn các trường này tăng từ 0,25-1 điểm.

Điểm xét tuyển là điểm thi Toán và Văn được nhân hệ số 2, Ngoại ngữ hệ số 1. Tính ra trung bình, mỗi môn học sinh chỉ đạt 3-3,5 điểm là đủ đậu.

Ở các quận huyện còn lại, điểm chuẩn lớp 10 một số trường THPT ở mức rất thấp - dưới 20. Điểm thi trung bình các môn của học sinh chỉ từ 3,5-4 điểm là trúng tuyển.

Ở huyện Nhà Bè, trường THPT Long Thới lấy 18,25 điểm; Phước Kiển lấy 19,5 điểm. Quận 9 có trường THPT Long Trường điểm chuẩn 19; Nguyễn Văn Tăng 18,75. Quận 8 có trường THPT Nguyễn Văn Linh lấy 19,25.

Ở Củ Chi, trường THPT Quang Trung lấy điểm chuẩn 19,75; An Nhơn Tây 16,75; Trung Lập 18,5; Phú Hoà 19,5. Ở Bình Chánh, trường THPT Đa Phước lấy 18,25 điểm.

Hàng loạt trường THPT khác có điểm chuẩn 20-25 (điểm trung bình môn dưới 5):

STT Trường THPT Quận huyện Điểm chuẩn nguyện vọng một 1 Năng khiếu Thể dục thể thao 1 22 2 Thủ Thiêm 2 23,25 3 Lê Thị Hồng Gấm 3 23,25 4 Nguyễn Thị Diệu 3 24,75 5 Nguyễn Trãi 4 21,75 6 Trần Hữu Trang 5 23,25 7 Phạm Phú Thứ 6 24,5 8 Tân Phong 7 21 9 Lương Văn Can 8 21,75 10 Ngô Gia Tự 8 21,75 11 Tạ Quang Bửu 8 24,75 12 Chuyên Năng khiếu Thể dục thể thao Nguyễn Thị Định 8 22,5 13 Nguyễn Huệ 9 24,75 14 Dương Văn Thì 9 22,25 15 THCS và THPT Diên Hồng 10 23,75 16 THCS và THPT Sương Nguyệt Anh 10 23,75 17 Thanh Đa Bình Thạnh 24,25 18 Trần Văn Giàu Bình Thạnh 24 19 Hiệp Bình Thủ Đức 22,25 20 Đào Sơn Tây Thủ Đức 20,75 21 Bình Chánh Bình Chánh 21 22 Tân Túc Bình Chánh 21,25 23 Vĩnh Lộc B Bình Chánh 22,75 24 Năng khiếu Thể dục thể thao Bình Chánh Bình Chánh 20,5 25 Phong Phú Bình Chánh 20 26 Lê Minh Xuân Bình Chánh 23 27 Củ Chi Củ Chi 22,5 28 Trung Phú Củ Chi 22,75 29 Tân Thông Hội Củ Chi 21,25 30 Nguyễn Văn Cừ Hóc Môn 23,5 31 Hồ Thị Bi Hóc Môn 24.25 32 Dương Văn Dương Nhà Bè 20

Lý giải về mức điểm chuẩn thấp ở một số trường ngoại thành, ông Nguyễn Văn Hiếu (Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo) cho biết, tại nhiều huyện, học sinh tốt nghiệp THCS muốn học tiếp bậc THPT không có điều kiện nào ngoài việc học các trường THPT công lập và các trung tâm giáo dục thường xuyên. Do đó, tỷ lệ tuyển sinh của các trường THPT là 90% học sinh tốt nghiệp THCS. Từ đó, điểm chuẩn ở các huyện như Cần Giờ, Củ Chi rất thấp.

Riêng Hóc Môn, các trường THPT có điểm chuẩn cao do số lượng học sinh đăng ký xét tuyển lớn. Các em này đến từ các quận đông học sinh, giáp ranh Hóc Môn như quận 12, Tân Bình, Bình Tân. Điều này khiến tỷ lệ chọi và điểm chuẩn ở Hóc Môn tăng.

"Những năm trước, trường lấy điểm chuẩn thấp nhất chỉ 13-14, năm nay mức thấp nhất là 16. Điểm chuẩn thấp là nỗi trăn trở từ nhiều năm của chúng tôi. Điều này cũng đặt ra việc nâng cao chất lượng ở các trường ngoại thành", ông Hiếu cho biết.

Theo Phó giám đốc Sở Giáo dục, năm nay do ảnh hưởng của Covid-19, thời gian nghỉ kéo dài, học sinh phải chuyển qua học trực tuyến nhưng kết quả thi rất khả quan. Đề thi vào lớp 10 hướng đến sự đổi mới dạy học, vận dụng kiến thức liên môn, kiểm tra kỹ năng vận dụng kiến thức hơn là việc ghi nhớ, thuộc bài.

Học sinh dự thi tuyển sinh lớp 10 THPT ngày 16/7 tại điểm thi THPT Lương Thế Vinh, quận 1. Ảnh: Mạnh Tùng.

Năm nay, điểm chuẩn lớp 10 công lập đều tăng 1-3,5 điểm so với năm ngoái ở hầu hết trường. Trong đó, trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình) tiếp tục có điểm chuẩn cao nhất - 41 điểm ở nguyện vọng một, tăng 3,5 điểm so với năm ngoái. Xếp sau là trường THPT Gia Định với 39 điểm (tăng 3,25); trường Trung học Thực hành (Đại học Sư phạm TP HCM) 39 điểm (tăng 2,25).

Nhóm điểm chuẩn từ 36 đến dưới 39 gồm: Nguyễn Hữu Huân 36,75 (tăng 2,75); Nguyễn Hữu Cầu 36,75 (tăng 2,75); Trung học Thực hành Sài Gòn 36,25 (tăng 3,25); THPT Bùi Thị Xuân 37 điểm (tăng 2,75); Lê Quý Đôn 37 (tăng 2,5); Mạc Đĩnh Chi 37,25 (tăng 3,5); Phú Nhuận 37,5 (tăng 3,5); Nguyễn Thị Minh Khai 38,25 (tăng 2); Trần Phú 38,25 (tăng 3).

Nhóm trường có điểm khá, từ 34 đến dưới 36 gồm: Trưng Vương 35 (tăng 3); Nguyễn Du 34 (tăng 2,5).

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển hơn 66.500 học sinh lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2020-2021, trong khi thành phố có hơn 96.600 học sinh lớp 9. Như vậy, gần 30.000 em không thể vào các trường công lập, nên học trường tư thục, các trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc các trường nghề.

Mạnh Tùng