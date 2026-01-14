Hơn 3.300 trạm y tế ứng dụng AI trong năm 2026

Bộ Y tế khởi động mạng lưới AI y tế, đặt mục tiêu đưa trí tuệ nhân tạo về hơn 3.300 trạm y tế nhằm hỗ trợ chẩn đoán, điều trị bệnh.

"Trí tuệ nhân tạo được xác định là một trong những đột phá chiến lược quốc gia, góp phần xây dựng nền y tế thông minh", Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà, nói tại Hội thảo ra mắt mạng lưới AI y tế có trách nhiệm tại Việt Nam (V-RHAIN) và thúc đẩy các giải pháp AI y tế có trách nhiệm, chiều 14/1.

Trí tuệ nhân tạo (AI) đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực phòng ngừa, chẩn đoán, điều trị và quản trị y tế. Thực tế, nhiều bệnh viện đã triển khai AI trong khám chữa bệnh, trở thành trợ thủ đắc lực của các bác sĩ. Như bệnh viện Chợ Rẫy, K, Bạch Mai đưa AI, robot vào chữa ung thư; Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM ứng dụng AI trong siêu âm tim nhằm hỗ trợ chẩn đoán chính xác, tối ưu điều trị suy tim.

Song, tuyến cơ sở - nơi còn nhiều thách thức về nguồn nhân lực, hạ tầng và tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, còn hạn chế trong áp dụng AI. Do đó, năm 2026, Bộ Y tế sẽ tập trung triển khai AI tại 3.321 trạm y tế xã, phường cả nước. Các giải pháp AI thiết yếu được đưa vào ứng dụng như tầm soát lao, tim mạch, tư vấn dinh dưỡng cộng đồng, hỗ trợ chẩn đoán bệnh lý nặng như suy thận cấp, suy hô hấp. AI cũng trở thành trợ lý ảo giúp quản trị và vận hành hiệu quả hơn y tế cơ sở.

Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai ứng dụng AI vào nội soi tiêu hóa phát hiện sớm ung thư. Ảnh: Thế Anh

Bộ Y tế xác định AI y tế là lĩnh vực tác động trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe và quyền lợi của người dân, do đó triển khai thận trọng, có lộ trình và được quản lý theo mức độ rủi ro. Các ứng dụng được phát triển và sử dụng trên nền tảng lấy con người làm trung tâm, bảo đảm an toàn người bệnh, bảo mật dữ liệu sức khỏe, minh bạch, không thiên lệch.

"Cách tiếp cận thử nghiệm có kiểm soát gắn với đánh giá tác động thực tiễn là định hướng quan trọng để vừa thúc đẩy đổi mới sáng tạo, vừa kiểm soát rủi ro", ông Hà nói.

Theo ông Nguyễn Trường Nam, Phó giám đốc Trung tâm Thông tin y tế quốc gia (Bộ Y tế), Việt Nam có lợi thế ứng dụng AI trong y tế với 3 điểm mạnh gồm đội ngũ triển khai các sản phẩm ứng dụng mạnh, dữ liệu y tế sẵn sàng và nhu cầu thực tế lớn.

Việt Nam là một trong 10 quốc gia tiên phong tham gia mạng lưới toàn cầu của Tổ chức HealthAI, giúp tiếp cận các bộ công cụ quản trị AI y tế theo chuẩn quốc tế, kết nối với Mạng lưới Quản lý toàn cầu (GRN) và tham gia Cộng đồng thực hành (CoP) để chia sẻ tri thức, dữ liệu nghiên cứu. Qua đó, các sản phẩm AI "Make in Viet Nam" có cơ hội được công nhận và đưa vào Danh mục Công cộng toàn cầu (GPD).

Lê Nga