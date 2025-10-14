Hơn 3,2 triệu bình chữa cháy giả bị bán cho người tiêu dùng

Hà NộiCông an xác định hơn 3,2 triệu bình bột, bình chữa cháy nhãn hiệu Dragon giả đã được Công ty Vietlink và An Phú bán ra thị trường, doanh thu khoảng 1.100 tỷ đồng.

Chiều 14/10, Phòng cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội cho biết đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án Sản xuất, buôn bán hàng giả và các bị can.

Đường dây này bị phát hiện khi một số vụ cháy nổ xảy ra trên địa bàn Hà Nội vừa qua, dù người dân đã kịp thời sử dụng bình xịt chữa cháy nhưng không dập được lửa. Vào cuộc điều tra, công an nhận thấy sản phẩm bình chữa cháy nhãn hiệu Dragon đang phân phối, tiêu thụ trên thị trường không đạt hiệu quả dập lửa, ảnh hưởng tính mạng, tiền, tài sản của người tiêu dùng.

Bình chữa cháy giả nhãn hiệu Dragon. Ảnh: Công an cung cấp

Công ty sản xuất thương mại và dịch vụ Vietlink do Đặng Quốc Hoàng là giám đốc; vợ là Nguyễn Thị Kim Ngân, trực tiếp tổ chức, điều hành sản xuất. Vietlink có nhà máy sản xuất bình chữa cháy nhãn hiệu Dragon đặt tại khu công nghiệp Hải Sơn mở rộng, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh.

Theo xác minh ban đầu, Công ty đã mua dây chuyền sản xuất, nguyên vật liệu từ nước ngoài để sản xuất hàng tại Hà Nội và Tây Ninh. Ngay từ thời gian đầu vận hành, Vietlink đã nhập khẩu nguyên liệu bột chữa cháy từ nước ngoài về với tỷ lệ hàm lượng chất chữa cháy rất thấp. Các loại bột này đều không đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn.

Từ đầu năm 2025, Vietlink đã chuyển nhượng công nghệ sản xuất cho Công ty cổ phần điện và chiếu sáng An Phú, do Phùng Hữu Lợi là đại diện theo pháp luật. Nhận công nghệ, Lợi tiếp tục phối hợp với vợ chồng Hoàng sản xuất bình chữa cháy giả bằng thủ đoạn trên. Các sản phẩm được phân phối ra thị trường qua 2 đại lý cấp 1 và tập kết tại 7 địa điểm ở Hà Nội, TP HCM và Tây Ninh.

Kết quả trưng cầu giám định tại Viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định, các bình bột, bình chữa cháy nhãn hiệu Dragon là hàng giả. Trong đó, đa số các mẫu không có chất chữa cháy, không có hai hoạt chất chính quyết định hiệu quả chữa cháy là NH4H2P04, (NH4)2SO4.

Kho hàng sản xuất các bình chữa cháy giả. Ảnh: Công an cung cấp

Công an cáo buộc, từ năm 2018 đến nay, công Vietlink đã sản xuất làm giả chất lượng và đưa ra tiêu thụ trên thị trường khoảng 3 triệu bình chữa cháy các loại, doanh thu bán hàng khoảng 1.000 tỷ đồng. Với công ty An Phú, từ tháng 1/2025 đến khi bị triệt phá đã tiêu thụ ra thị trường 250.000 bình chữa cháy các loại, doanh thu khoảng 100 tỷ đồng.

Khám tại các nhà xưởng sản xuất và kho hàng của Công ty Vietllink, Công ty An Phú và các đơn vị phân phối đại lý có liên quan, công an đã tạm giữ được gần 168.000 bình chữa cháy nhãn hiệu Dragon các loại cùng dây chuyền sản xuất và nhiều tài liệu có liên quan.

Phạm Dự