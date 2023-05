Hơn 3.000 suất học nghề tại Australia cho học viên Việt Nam

Các suất học được thỏa thuận tại diễn đàn Hợp tác - Trao đổi - Đào tạo nghề giữa Australia và Việt Nam, tổ chức sáng 26/5 tại TP HCM.

Diễn đàn do Tập đoàn giáo dục New Edge và Công ty Cổ phần nhân lực quốc tế Hoàng Minh phối hợp tổ chức. Tham dự có đại diện Tổng Lãnh sự quán Australia tại Việt Nam; các bộ, ban ngành Australia - Việt Nam và đại diện các trường cao đẳng của hai quốc gia. Với 3.000 suất học, các nhóm nghề được đào tạo gồm: nhà hàng khách sạn, công nghệ thông tin, công nghệ ôtô, nông nghiệp, mầm non, chăm sóc sức khỏe.

Trước đó, ngày 10/3 và 18/5, hai nhóm học viên đầu tiên nằm trong đề án đã được sang Australia bắt đầu học tập.

Các đại diện hai quốc gia có mặt trong buổi diễn đàn. Ảnh: Hoàng Minh

Chương trình nhằm giúp các học viên, người lao động Việt Nam nâng cao tay nghề, được trải nghiệm, thực tập ở các doanh nghiệp cùng lĩnh vực tại Australia. Thông qua đó, cũng giải quyết được vấn đề cung - cầu lao động hiện nay.

Theo ông Hoàng Minh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần nhân lực quốc tế Hoàng Minh: "Con đường ngắn nhất để đi đến sự phát triển là học hỏi từ chính các nước phát triển. Việt Nam đang ở giai đoạn tốc độ phát triển rất nhanh, thu hút đầu tư từ nước ngoài mạnh mẽ. Lãnh đạo các địa phương đã tạo ra chính sách tài trợ vốn cho người lao động trong địa bàn tỉnh để có cơ hội được ra nước ngoài học tập, làm việc rồi trở về tạo ra nhiều giá trị cho quê hương, đất nước".

Ông Hoàng Minh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần nhân lực quốc tế Hoàng Minh. Ảnh: Hoàng Minh

Đáp ứng nhu cầu từ phía doanh nghiệp Việt Nam, các tổ chức giáo dục Australia đang tích cực hợp tác, kết nối để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. "Australia may mắn khi có chất lượng giáo dục và kỹ năng nghề nghiệp cao theo tiêu chuẩn thế giới. Tất cả kỹ năng thực tế đã được tích hợp công nghệ và đổi mới thế kỷ 21", ông Andrew Robb AO - Cựu Bộ trưởng Giáo dục Nghề nghiệp Australia.

Ông Andrew Robb AO, Cựu Bộ trưởng Giáo dục Nghề nghiệp Australia. Ảnh: Hoàng Minh

Cũng tại diễn đàn, bà Eliza Chui, Tham tán Thương mại và Đầu tư Australia nhận định phần lớn du học sinh Việt Nam đang ở Australia đều theo hệ đại học và thạc sĩ. Do đó, thách thức là làm thế nào để gia tăng số lượng học viên theo chương trình học nghề, đáp ứng được nhu cầu của xã hội đối với lực lượng lao động nòng cốt, cùng mức thu nhập cao. Chương trình hợp tác lần này được kỳ vọng mở ra những cơ hội mới cho cả Australia và Việt Nam, qua đó góp phần ngày càng thắt chặt mối quan hệ của 2 quốc gia. Các cơ hội giáo dục giúp phát triển học thuật cho sinh viên Việt Nam, nâng cao trình độ nghề của người lao động, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Chương trình hợp tác trao đổi, đào tạo nghề kết nối với các trường cao đẳng Việt Nam, cao đẳng Australia và hệ thống các doanh nghiệp được ra đời vào năm 2022, mang lại cơ hội học tập tại Australia cho nhiều học viên Việt Nam.

Thanh Thư