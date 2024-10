Hơn 3.000 chiến sĩ biểu diễn bắn súng, đấu võ trước quảng trường Ngọ Môn

7h, ngày 26/10, Bộ Công an tổ chức vòng chung kết hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật công an nhân dân khu vực 4.

5 lực lượng kỵ binh, quân nhạc, cảnh sát cơ động, cảnh vệ và công an các địa phương từ Nghệ An đến Bình Thuận, Bình Phước cùng Trường Đại học An ninh nhân dân và Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân đã tham gia duyệt binh trước quảng trường Ngọ Môn.