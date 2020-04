Hơn 28.000 người chết vì nCoV ở Mỹ

Số người chết vì nCoV ở Mỹ, vùng dịch chết chóc nhất thế giới đã vượt 28.000 trong tổng số hơn 630.000 ca nhiễm.

Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, số ca nhiễm nCoV tại Mỹ ngày 15/4 là 636.350, trong đó 28.326 ca tử vong, tăng lần lượt 33.361 và 2.652. Nhà Trắng tuần này dẫn một dự báo của Đại học Washington, ước tính số người Mỹ tử vong trong đại dịch có thể lên tới 68.800 vào đầu tháng 8.

New York vẫn là vùng dịch lớn nhất nước Mỹ, với 752 ca tử vong trong 24 giờ, giảm nhẹ so với mức một ngày trước đó nhưng vẫn ở mức cao, nâng tổng số ca tử vong ở New York lên hơn 11.500. Số ca nhập viện ở New York cũng giảm bớt.

Nhân viên y tế vận chuyển thi thể nạn nhân Covid-19 ở Brooklyn, New York, Mỹ, hôm 8/4. Ảnh: Reuters.

Thống đốc New York Andrew Cuomo hôm 15/4 ra lệnh cho 19 triệu cư dân bang này phải đeo khẩu trang hoặc đồ thay thế, yêu cầu người dân trong bất kỳ tình huống nào cũng phải cách xa nhau ít nhất hai mét. "Nếu bạn chuẩn bị xuất hiện ở nơi công cộng, không thể tiếp tục cách biệt cộng đồng và có khẩu trang, thì phải đeo khẩu trang", Cuomo nói tại họp báo hàng ngày.

Cuomo hồi đầu tuần nói rằng New York đã "vượt qua khủng hoảng tồi tệ nhất", song nói ông sẽ không tuân theo nếu Tổng thống Donald Trump ra lệnh mở cửa lại New York "theo cách gây nguy hiểm tới sức khỏe người dân trong bang". Trump trước đó tuyên bố ông có "thẩm quyền tối cao" để quyết định khi nào các bang cần cho doanh nghiệp mở cửa trở lại, chứ không phải chính quyền địa phương.

Hơn 210 quốc gia, vùng lãnh thổ đã xuất hiện Covid-19 khiến hơn hai triệu người nhiễm, khoảng 134.000 người tử vong và gần 510.000 người hồi phục trên thế giới.

Mai Lâm (Theo Reuters)