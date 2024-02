Hơn 270 học sinh tranh suất dự giải chế tạo robot FTC toàn cầu

26 đội thi tranh tài tại chung kết giải đấu robot FIRST Tech Challenge Vietnam (FTC Vietnam) do FPT Edu tổ chức hôm 24/2 để giành suất dự chung kết toàn cầu tại Mỹ.

26 đội gồm hơn 270 thí sinh từ lớp 7 đến lớp 12 tranh tài tại FIRST Tech Challenge 2023-2024, chủ đề "Thế hệ trẻ kiến tạo tương lai". Các đội thi có thể tự do vận dụng kiến thức, kỹ năng lập trình, kết cấu cơ khí để sử dụng bộ thiết bị kit cơ bản gồm mạch điều khiển, động cơ, cảm biến thiết kế sản phẩm robot giải quyết đề bài.

Ngày 24/2, vòng chung kết FIRST Tech Challenge với hơn 270 học sinh phổ thông đã diễn ra tại Trường Đại học FPT, Hà Nội. Ảnh: Trường Đại học FPT

Trên một khu vực đấu được quy định, ban tổ chức sắp đặt các chướng ngại vật cùng các thử thách khả năng vận hành của robot. Trong đó, các robot được yêu cầu có 30 giây tự hành. Đây được đánh giá là thử thách khó nhất đối với các đội và robot.

Các đội cần chế tạo và vận hành robot có khả năng vẽ tranh, làm các công việc sáng tạo cùng con người. Thậm chí, robot còn phải biết sử dụng máy bay giấy do các đội thi tự tạo ra. Vượt qua chướng ngại vật hoặc hoàn thành thử thách, robot được nhận điểm số tương ứng. Trong mỗi lượt đấu, 2-3 đội sẽ được ghép một cách ngẫu nhiên thành một liên minh. Liên minh chiến thắng sẽ được lọt vào lượt đấu tiếp theo.

Các đội thi được thể hiện năng lực chế tạo và vận hành robot qua các vòng thi với thách thức đa dạng. Ảnh: Trường Đại học FPT

Chung cuộc, đội FPT3DN.Robotown từ Trường THPT FPT Đà Nẵng được FTC Vietnam 2023 - 2024 lựa chọn là đại diện quốc gia thi đấu tại FIRST Champion, tổ chức ở Mỹ vào tháng 4/2024.

Giải thưởng dành cho FPT3DN.Robotown là bộ kit robot theo tiêu chuẩn FIRST để sử dụng tại vòng chung kết toàn cầu, cùng chi phí đi lại, ăn ở để tham gia giải đấu, tổng trị giá lên đến 300 triệu đồng.

Các thành viên đội FPT3DN.Robotown, Trường THPT FPT Đà Nẵng sẽ đại diện cho FTC Vietnam tham gia thi đấu tại FIRST Champion, tổ chức ở Mỹ vào tháng 4/2024. Ảnh: Trường Đại học FPT

Trước đó, trường Đại học FPT hợp tác với FIRST tổ chức giải đấu robot quốc tế FIRST Tech Challenge Vietnam để chọn đội khu vực đại diện tranh tài toàn cầu vào tháng 4/2024.

Ngoài giải đấu chính thức là FTC Vietnam 2023-2024, để hỗ trợ cho học sinh phổ thông toàn quốc làm quen với thể thức thi đấu và trải nghiệm kiến thức, công nghệ robot mới nhất, Trường Đại học FPT tổ chức chương trình Open Robotics Challenge (VORC) theo hình thức online và offline tại Đà Nẵng, Cần Thơ.

Năm nay, hơn 2.000 học sinh từ 207 đội thuộc 46 tỉnh thành toàn quốc tham gia chương trình này. Ngoài ra, các thí sinh và giáo viên còn có cơ hội giao lưu, tiếp cận những kiến thức, công nghệ mới về robot qua chuỗi workshop đồng hành cùng FTC Vietnam 2023-2024 với sự tham gia chia sẻ của hơn 10 chuyên gia quốc tế.

"Qua cuộc thi, chúng tôi muốn xây dựng phong trào và cộng đồng robotics quy mô toàn quốc, từ đó, đẩy mạnh nhận thức về tầm quan trọng của khoa học công nghệ với tương lai phát triển của xã hội", TS. Nguyễn Xuân Phong, Phó hiệu trưởng Trường Đại học FPT cho biết.

Hiện, học sinh Việt Nam ngày càng có sự quan tâm tới công nghệ, bắt nhịp nhanh với những xu hướng công nghệ của thế giới. Tham gia FTC Vietnam và các hoạt động đồng hành cùng cuộc thi, học sinh phổ thông toàn quốc đặc biệt là các em có đam mê với lập trình, thiết kế robot có cơ hội tiếp cận với tri thức, công nghệ mới theo chuẩn toàn cầu.

FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) là một tổ chức phi lợi nhuận cho thanh niên quốc tế, được thành lập năm 1989. Tổ chức điều hành các cuộc thi FIRST Robotics Challenge, FIRST Tech Challenge, FIRST LEGO League Challenge... Hàng năm, các giải đấu của đơn vị quy tụ gần một triệu học sinh trên toàn cầu từ hơn 100 quốc gia.

Thảo Vân