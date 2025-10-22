Hơn 262.000 bộ đội, dân quân ứng phó bão Fengshen

Quân đội duy trì gần 62.500 bộ đội, hơn 200.0000 dân quân cùng 6.000 phương tiện ứng trực, chốt giữ tại nơi nguy cơ ngập lụt, chia cắt, sẵn sàng xử lý tình huống.

Cục Cứu hộ Cứu nạn, Bộ tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, hôm nay yêu cầu Bộ tư lệnh Quân khu 4, 5; các quân chủng Phòng không Không quân, Hải Quân, Biên phòng, Cảnh sát biển, Pháo binh - Tên lửa; Đặc công, Công binh, Hóa học, Tăng Thiết giáp; Quân đoàn 12, 34 và một số binh đoàn duy trì nghiêm chế độ ứng trực các cấp, sẵn sàng bay tìm kiếm cứu nạn, vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm.

Quân khu 4, 5 chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh thành phố tham mưu địa phương kiểm tra khu vực trọng điểm, chuẩn bị lương thực, thực phẩm, chốt sẵn tại các vị trí có nguy cơ bị chia cắt, cô lập do sạt lở, ngập lụt để khắc phục hậu quả. Viettel đảm bảo đường truyền, sẵn sàng flycam hỗ trợ địa phương khảo sát nơi xung yếu để phát hiện vết nứt, có nguy cơ sạt lở, lũ quét, bị chia cắt, cô lập nhằm cảnh báo sớm và tìm kiếm cứu nạn.

Chiến sĩ Biên phòng TP Huế hỗ trợ người già đến nơi an toàn, ngày 22/10. Ảnh: BTL Biên phòng

Đến 16h hôm nay, Bộ đội Biên phòng các tỉnh thành tuyến biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng đã cùng địa phương, chủ tàu hướng dẫn cho gần 68.000 phương tiện với gần 292.000 người biết diễn biến, hướng đi của bão để thoát khỏi vùng nguy hiểm. Trong đó, 8.000 tàu không di chuyển vào vùng ảnh hưởng của bão, không còn phương tiện hoạt động ở ven biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi; gần 60.000 tàu về neo đậu tại các bến.

Bộ đội biên phòng điều động hơn 800 cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng địa phương neo buộc tàu thuyền, chằng chống nhà cửa, hỗ trợ di dời 6 hộ dân với 16 khẩu tại xã Chân Mây - Lăng Cô (Huế) đến nơi an toàn, gia cố hơn 100 m bờ biển sạt lở tại phường Hội An, Đà Nẵng.

Bộ đội Biên phòng ứng phó bão Fengshen Bộ đội Biên phòng cảng Gianh, Quảng Trị kiểm tra neo đậu tàu thuyền, ngày 22/10. Video: BTL Biên phòng

Tại Quảng Ngãi, sáng nay thiếu tướng Lưu Xuân Phương, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5, cùng đoàn công tác kiểm tra Đại đội Trinh sát Cơ giới 1 và khối cơ quan Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh về chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn khi mưa bão kéo dài.

Ông yêu cầu các đơn vị theo sát diễn biến thời tiết, giữ thông suốt liên lạc, dự trữ lương thực, thực phẩm và hiệp đồng chặt với các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 đóng trên địa bàn để hỗ trợ khi có sự cố.

Lúc 20h hôm nay, tâm bão Fengshen cách Đà Nẵng khoảng 155 km, sức gió mạnh nhất 74 km/h, cấp 8, giật cấp 10 và đang theo hướng nam tây nam với tốc độ 10-15 km/h. Trong đêm nay, bão sẽ áp sát bờ biển Đà Nẵng - Quảng Ngãi, giảm còn áp thấp nhiệt đới cấp 6, giật cấp 9 và tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp ở Nam Lào.

Hoàn lưu sau bão, không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió đông và hiệu ứng địa hình gây mưa lớn từ đêm nay đến đêm 24/10. Cơ quan khí tượng dự báo khu vực Hà Tĩnh - Quảng Ngãi mưa phổ biến 100-200 mm, cục bộ trên 300 mm; riêng nam Quảng Trị - Đà Nẵng mưa 200-400 mm, cục bộ trên 700 mm.

Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi chuẩn bị phương tiện ứng phó bão. Ảnh: Phạm Linh

Cục Khí tượng Thủy văn đánh giá do tác động của không khí lạnh nên cường độ bão Fengshen không quá mạnh, song mưa lớn khiến bốn tỉnh thành Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi đối diện ngập lụt, sạt lở đất tại hơn 150 xã, phường.

Hoàng Phương - Phạm Linh