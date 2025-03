Hơn 26 triệu người Việt được đào tạo an toàn giao thông

Hàng chục triệu người dân được tiếp cận và đào tạo an toàn giao thông, thông qua các chương trình do Honda tổ chức.

Hôm 26/3, Honda Việt Nam đã tổng kết chương trình đào tạo an toàn giao thông (ATGT) cho người dân trên cả nước trong năm tài chính 2025 (4/2024 – 3/2025). Chương trình này nhằm thực hiện mục tiêu của Chính phủ về việc không có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ vào năm 2045 và mục tiêu của Honda toàn cầu nhằm giảm một nửa số ca tử vong do va chạm giao thông vào năm 2030, không có tử vong liên quan đến xe máy và ôtô Honda vào năm 2050.

Đại diện hãng xe Nhật Bản cho biết, trong năm qua, hơn 26 triệu người dân Việt Nam đã được tiếp cận và đào tạo ATGT qua nhiều chương trình. Cụ thể, Honda Việt Nam phối hợp Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (ATGTQG) và Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện chương trình "Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một", kết hợp đào tạo kiến thức ATGT cho học sinh và phụ huynh trên toàn quốc.

Chương trình "Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một". Ảnh: HVN

Hãng này thống kê, từ khi phát động vào tháng 9/2024, hơn 1.000 sự kiện đã được triển khai, trao tặng hơn 1,7 triệu mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh lớp Một tại hơn 14.000 điểm trường. Đồng thời, chuỗi sự kiện này cũng đào tạo kiến thức an toàn giao thông cho gần 1,7 triệu học sinh và 300.000 phụ huynh. Tổng số mũ bảo hiểm mà Honda Việt Nam đã trao tặng là gần 10,3 triệu chiếc.

Honda Việt Nam còn phối hợp với Uỷ ban ATGTQG và Bộ Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh các chương trình giáo dục ATGT cho trẻ em và thanh thiếu niên qua các chương trình: "Tôi yêu Việt Nam" cho lứa tuổi mầm non, "An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ" cho cấp tiểu học và "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" cho cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông. Cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" đã thu hút gần 3.000 bài thi chất lượng cao. Các chương trình tập huấn cũng được hãng này tổ chức, nhằm tăng cường vai trò quản lý và giáo dục ATGT như hội thảo "Triển khai chương trình Tôi yêu Việt Nam trong cấp học Giáo dục mầm non" và hội thảo về vai trò quản lý ATGT trong giáo dục trung học phổ thông.

Đồng thời, Honda Việt Nam phối hợp hệ thống Cửa hàng bán xe máy & dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD) tổ chức các sự kiện đào tạo ATGT cho hơn 500.000 người dân, tư vấn an toàn trước khi giao xe cho hơn 2 triệu khách hàng.

Nhân viên HEAD hỗ trợ người dân tại một sự kiện đào tạo ATGT. Ảnh: HVN

Trong năm qua, Honda Việt Nam đã tổ chức 8 khóa tập huấn nâng cao kỹ năng lái ôtô an toàn cho hơn 200 cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông (CBCS CSGT). CBCS CSGT địa phương đã được trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để hoàn thành công tác tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự ATGT tại địa phương và toàn quốc. Công ty này còn phối hợp với Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) hỗ trợ Uỷ ban ATGTQG, Ban ATGT thành phố Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội và Công an TP Hà Nội trong chương trình phát động nhân dân đội mũ bảo hiểm đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia với thông điệp "Mũ chuẩn an tâm – Hành trình rộng mở".

Chương trình phát động người dân đội mũ bảo hiểm đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia, hôm 26/3. Ảnh: HVN

Ngoài ra, Honda Việt Nam tiếp tục phối hợp cùng Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải và Uỷ ban ATGTQG xây dựng quy định về giấy phép lái xe, giáo dục kiến thức pháp luật, kỹ năng điều khiển xe gắn máy cho học sinh các cơ sở giáo dục phổ thông và nghề nghiệp. Dự kiến từ năm học 2025 - 2026, hãng này sẽ phối hợp cảnh sát giao thông triển khai chương trình đào tạo mẫu về kỹ năng điều khiển xe gắn máy, xe điện trên cả nước.

"Trong gần 29 năm hình thành và phát triển, Honda Việt Nam luôn nỗ lực phối hợp với các cơ quan Chính phủ để tuyên truyền và đào tạo về an toàn giao thông. Qua các chương trình này, công ty hy vọng mỗi người dân đều được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để trở thành công dân có ý thức trách nhiệm khi tham gia giao thông", đại diện Honda Việt Nam nói.

Tuấn Vũ