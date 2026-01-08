Hơn 26.800 tỷ đồng đầu tư phòng, chống sạt lở tại Cà Mau

Tỉnh Cà Mau dự kiến đầu tư hơn 26.800 tỷ đồng triển khai 29 dự án phòng, chống sạt lở bờ biển, bờ sông nhằm bảo vệ khu dân cư, hạ tầng và ứng phó biến đổi khí hậu.

Theo đề án vừa được phê duyệt, tỉnh Cà Mau sẽ triển khai 29 dự án, dự kiến bảo vệ hơn 300 km đê, kè, tập trung vào ba nhóm công trình gồm khôi phục đường bờ biển, bảo vệ bờ biển và bờ sông.

Các giải pháp được lựa chọn phù hợp điều kiện địa chất, thủy văn, kết hợp giữa công trình cứng với giải pháp mềm, sinh thái. Trọng tâm của đề án là ưu tiên xử lý các khu vực sạt lở đặc biệt nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến khu dân cư và công trình hạ tầng ven sông, ven biển.

Sạt lở bờ biển thời gian qua ở Cà Mau đã làm mất nhiều diện tích rừng phòng hộ. Ảnh: Chúc Ly

Bên cạnh các giải pháp công trình, Cà Mau cũng đẩy mạnh các biện pháp phi công trình như tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai; đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý các hoạt động xây dựng, sản xuất trái phép làm gia tăng nguy cơ sạt lở.

Cà Mau có ba mặt giáp biển, với tổng chiều dài bờ biển khoảng 310 km, trong đó hơn 200 km đang bị sạt lở. Địa hình thấp, chịu tác động của hai chế độ thủy triều, nền địa chất yếu cùng hệ thống sông ngòi, kênh rạch dày đặc khiến tỉnh thường xuyên đối mặt nguy cơ ngập và sạt lở nghiêm trọng.

Chỉ riêng giai đoạn 2011-2025, sạt lở bờ biển đã làm mất khoảng 6.250 ha đất và rừng phòng hộ, gây thiệt hại lớn cho nhiều công trình như đê biển, cống, đường giao thông, bờ bao và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân ven biển.

