Hơn 239.000 người chết vì nCoV toàn cầu

Thế giới ghi nhận hơn 239.000 người chết vì nCoV trong gần 3,4 triệu ca nhiễm, một số nước báo cáo tín hiệu tích cực và nới lỏng phong tỏa.

Theo thống kê của trang cập nhật theo thời gian thực Worldometers, 3.395.780 ca nhiễm và 239.350 ca tử vong do nCoV được ghi nhận tại 210 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng lần lượt 146.113 và 6.414 ca so với hôm qua. 1.079.557

người đã hồi phục.

Nhân viên nhà tang lễ khử trùng cho nhau tại Mexico ngày 30/4. Ảnh: Reuters.

Đại học Johns Hopkins cho biết 64.600 người chết vì nCoV tại Mỹ, tăng 1.130 và thấp hơn mức 2.024 hôm trước. Thêm 38.066 người đã hồi phục, nâng tổng số lên 164.015.

New York là bang chịu ảnh hưởng nặng nhất từ Covid-19, với 313.575 ca nhiễm, tăng 9.203 ca so với hôm trước. Thêm 289 người chết tại bang New York, tiếp tục giảm so với những ngày trước và thấp nhất kể từ 30/3, nâng tổng số lên 23.841.

Trump hồi đầu tuần khuyến khích các thống đốc giảm bớt hạn chế "càng nhanh càng tốt" nhưng cần "đảm bảo an toàn". Một số bang như Georgia, Alaska, Oklahoma, Nam Carolina và Tennessee đã mở cửa trở lại một phần hoạt động kinh tế sau vài tuần phong tỏa. New York dự kiến cho phép doanh nghiệp ngành xây dựng và sản xuất ở những khu vực ít ảnh hưởng hoạt động trở lại sau 15/5, tuy nhiên, lệnh phong tỏa sẽ được gia hạn tại những khu vực bị ảnh hưởng nặng.

Tây Ban Nha xác nhận thêm 1.781 ca nhiễm nCoV, tăng hơn gấp ba một ngày trước, nâng tổng số lên 240.040, trong đó 24.824 người chết, tiếp tục là vùng dịch lớn thứ hai trên thế giới.

Tây Ban Nha đã bắt đầu nới lỏng một số biện pháp hạn chế nghiêm ngặt nhằm ngăn nCoV được ban hành ngày 14/3. Trẻ em Tây Ban Nha được phép ra đường chơi một giờ mỗi ngày từ 26/4, phải được phụ huynh giám sát và không đi cách nhà quá một km.

Italy ghi nhận thêm 1.965 ca nhiễm và 269 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt 207.428 và 28.236. Mức tăng ca tử vong thấp hơn so với một ngày trước đó. Số người điều trị tích cực đã giảm từ 1.694 xuống 1.578. 1,399 triệu xét nghiệm đã được thực hiện tại đất nước 60 triệu dân này.

Italy áp phong tỏa toàn quốc từ 9/3, buộc người dân phải ở nhà, hầu hết các doanh nghiệp phải đóng cửa, gây áp lực lớn cho nền kinh tế lớn thứ ba khu vực đồng euro. Chính quyền Italy dự kiến nới phong tỏa từ ngày 4/5.

Anh là vùng dịch lớn thứ ba toàn cầu với 177.454 ca nhiễm và 27.510

người tử vong, tăng 6.201 và 739 so với hôm trước.

Lệnh phong tỏa ở Anh đã kéo dài hơn một tháng. Anh dự kiến đánh giá công tác chống dịch vào ngày 7/5 và lộ trình nới các hạn chế sẽ được công bố vào tuần sau, khi nhiều người lo ngại về tác động kinh tế của các biện pháp "cách biệt cộng đồng".

Pháp xác nhận thêm 168 ca nhiễm và 218 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt 167.346 và 24.594. Đây là mức tăng ca tử vong trong một ngày thấp nhất kể từ cuối tháng ba.

Pháp sẽ nới phong tỏa, cho phép một số trường học mở cửa trở lại sau 11/5 song những cơ sở kinh doanh không thiết yếu như quán cà phê, nhà hàng dự kiến tiếp tục ngừng hoạt động.

Đức ghi nhận thêm 1.068 ca nhiễm nCoV và 133 ca tử vong, nâng tổng số ca lần lượt lên 164.077 và 6.736. Nước này từ ngày 4/5 cho phép tổ chức tôn giáo, sân chơi, bảo tàng và sở thú mở cửa trở lại nhưng phải đảm bảo "các yêu cầu về vệ sinh, kiểm soát ra vào và tránh xếp hàng dài".

Ngày 6/5, giới lãnh đạo Đức sẽ họp để ra quyết định về việc mở lại trường học, nhà hàng và giải bóng đá.

Nga báo cáo thêm 7.933 ca nhiễm nCoV, mức tăng trong một ngày cao nhất kể từ khi dịch bùng phát, nâng tổng số người nhiễm lên 114.431. Thêm 96 người chết vì nCoV, nâng tổng số ca tử vong lên 1.169. Nga là vùng dịch lớn thứ tám thế giới.

Chính quyền đã đóng cửa hầu hết nơi công cộng từ cuối tháng ba để ngăn virus lây lan. Putin thông báo kéo dài kỳ nghỉ có lương tới hết ngày 11/5, yêu cầu các địa phương tiếp tục duy trì nghiêm ngặt "cách biệt cộng đồng" và cho biết Nga có thể từng bước nới lỏng hạn chế từ ngày 12/5, tùy theo tình hình đại dịch.

Tại Mỹ Latin, Brazil ghi nhận thêm 6.357 ca nhiễm và 483 ca tử vong do nCoV, nâng tổng số lên lần lượt 91.737 và 6.384. Theo Bộ Y tế Brazil, số người chết có thể cao hơn con số chính thức, trong khi các chuyên gia tin rằng ca nhiễm ở nước này có thể cao hơn 12-15 lần số liệu hiện tại do lượng lớn các trường hợp không được phát hiện vì năng lực xét nghiệm hạn chế.

Bang Rio de Janeiro, một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất ở nước này, tiếp tục yêu cầu người dân ở nhà cho đến 11/5. Tổng thống Jair Bolsonaro thường xuyên thể hiện sự thiếu kiên nhẫn với lệnh hạn chế do thống đốc các bang áp đặt và hối thúc lãnh đạo địa phương tái khởi động hoạt động kinh tế. Bolsonaro cũng gây tranh cãi khi cho rằng Covid-19 chỉ như cúm thường và khiến người dân bất mãn với cách ứng phó dịch bệnh của chính quyền ông.

Mexico báo cáo 19.224 ca nhiễm và 1.859 ca tử vong, tăng lần lượt 1.425 và 127 ca. Chính phủ nước này cho biết số ca nhiễm thực tế có thể còn cao hơn nhiều so với các ca đã được xác nhận.

Mặc dù số ca nhiễm mới đang gia tăng, chính phủ đang đối mặt với những lời kêu gọi nới lỏng các hạn chế đối với ngành công nghiệp. Hơn 300 giám đốc điều hành Mỹ đã viết thư cho Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador vào tuần trước để thúc giục nhanh chóng mở lại các nhà cung cấp của họ ở Mexico.

Tại Trung Đông, Arab Saudi ghi nhận 1.344 ca nhiễm mới và 7 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong cả nước lên 24.097 và 169.

Nước này đã nới lỏng lệnh giới nghiêm vào ban ngày trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo, tuy nhiên, thánh địa Mecca vẫn giữ nguyên các biện pháp phong tỏa 24/7. Tại những nơi khác, người dân được phép ra khỏi nhà từ 9h đến 17h và nối lại một số hoạt động kinh doanh tới 13/5. Trung tâm thương mại, đại lý bán buôn và các công ty xây dựng cũng được hoạt động trở lại.

Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) báo cáo 557 ca nhiễm mới và thêm 6 trường hợp tử vong, nâng tổng số lên lần lượt 13.038 và 111.

Iran tiếp tục là vùng dịch lớn nhất châu Á với 95.646 ca nhiễm, tăng 1.006. Nước này ghi nhận thêm 63 ca tử vong, đánh dấu ngày thứ 18 liên tiếp số ca tử vong hàng ngày dưới 100, nâng số người chết lên 6.091.

Chính phủ Iran đã cho phép mở lại các cửa hàng theo từng giai đoạn và dỡ bỏ hạn chế di chuyển liên tỉnh. Tuy nhiên, các trường học, nhà thờ Hồi giáo, rạp chiếu phim, sân vận động và các địa điểm công cộng khác vẫn đóng cửa trên cả nước. Chính quyền trong những ngày gần đây nêu khả năng mở lại nhà thờ Hồi giáo ở các khu vực ít bị ảnh hưởng, song chưa có kế hoạch cụ thể.

Trung Quốc và Hàn Quốc chưa công bố số liệu.

Tại Nam Á, Ấn Độ phát hiện 2.394 ca nhiễm mới và 69 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt 37.257 và 1.223. Giới chức chia đất nước thành các khu vực màu đỏ, cam và xanh, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của dịch tại địa phương. Lệnh phong tỏa toàn quốc sẽ hết hạn vào ngày 4/5, tuy nhiên, chính phủ đã quyết định gia hạn thêm hai tuần, nhưng cho phép nới lỏng một số hạn chế ở khu cam và xanh.

Giao thông hàng không, đường sắt và tàu điện ngầm và đường bộ liên tỉnh vẫn bị cấm ở tất cả các khu. Trường học, khách sạn, nhà hàng, trung tâm mua sắm, rạp chiếu phim và cơ sở tôn giáo tiếp tục đóng cửa.

Đông Nam Á ghi nhận thêm 1.725 ca nhiễm nCoV, nâng số người nhiễm toàn khu vực lên 46.179, trong đó 1.558 người đã chết. Singapore vẫn là vùng dịch lớn nhất khu vực với 17.101 người nhiễm và 16 người tử vong. Indonesia xếp thứ hai với 10.551 ca nhiễm và 800 người chết. Philippines báo cáo 8.772 ca nhiễm và 579 ca tử vong, là vùng dịch lớn thứ ba.

Việt Nam, Campuchia, Đông Timor và Lào là những nước chưa ghi nhận ca tử vong nào do nCoV. Số ca nhiễm tại các quốc gia này cùng Brunei không thay đổi trong 24 giờ qua. Việt Nam đã không ghi nhận thêm ca nhiễm mới 7 ngày qua và 15 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Phương Vũ (Theo AFP/Reuters)