Hơn 23 triệu học sinh bước vào năm học mới

Hơn 23 triệu trẻ mầm non và học sinh đi khai giảng, trong năm học cả nước hoàn tất thay chương trình và sách giáo khoa ở phổ thông.

Tại Hà Nội, đường phố nhộn nhịp từ hơn 6h khi gần 2,3 triệu học sinh các cấp đi khai giảng. Thủ đô là nơi có số học sinh và trường, lớp nhiều nhất cả nước.

Thời tiết hôm nay nắng nóng, chừng 28-29 độ từ sáng sớm. Hầu hết trường tập trung học sinh vào lúc 6h30, khoảng 7h30-8h, thầy và trò sẽ bước vào tiết học đầu tiên.

Tại trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, quận Cầu Giấy, học sinh và thầy cô chung tâm trạng háo hức. Năm nay, trường lần đầu tuyển sinh với tổng 650 em. Ở cổng, giáo viên xếp thành hai hàng để chào đón học trò.

Nhà cách trường vài chục mét nhưng từ 6h, Trần Tú Anh và Hồ Ngọc Thảo An, lớp 1A4, đã giục mẹ đưa đến trường.

"Nghe tiếng nhạc rộn ràng từ trường nên con nên muốn đến sớm để gặp bạn bè mới và chụp ảnh", cô bé nói.

Bà Vũ Thị Ánh Tuyết, Hiệu trưởng, cho biết lễ khai giảng có phần kết hợp đặc biệt giữa các thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh với màn trống hội.

"Màn biểu diễn có 100 người tham gia với mong muốn kết nối phụ huynh và nhà trường, mang may mắn, thành công đến", bà cho hay.

Cô hiệu trưởng múa trông trong lễ khai giảng Cô hiệu trưởng Tiểu học THCS Nguyễn Viết Xuân múa trống trong lễ khai giảng, sáng 5/9. Video: Bình Minh

Tại trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu, học sinh từ lớp 1 đến 9 háo hức chờ lễ khai giảng. Đây là cơ sở giáo dục đặc biệt với gần 160 học sinh khiếm thị.

Từ 6h30, trường ngập cờ, hoa. Thầy trò phấn khởi vì hôm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dự lễ khai giảng. Khoảng 7h50, Thủ tướng có mặt trong tiếng vỗ tay của 1.500 học sinh.

Người đứng đầu chính phủ ghi nhận những đóng góp của trường Nguyễn Đình Chiểu trong 42 năm qua, nhất là trong xây dựng mô hình học hòa nhập cho học sinh khiến thị.

Ông cũng đánh giá năm học qua, ngành giáo dục đã vượt qua nhiều thách thức, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, trình độ giáo viên và chăm lo học sinh khuyết tật.

"Chúc năm nay, trường gặt hái được nhiều thành công hơn năm qua", ông Chính nói.

Chị Nguyễn Thị Huyền, đại diện phụ huynh lớp 1A4, dự lễ khai giảng, nói "háo hức không kém học sinh". Chị mong chờ khoảnh khắc con và các bạn được xướng tên để vẫy cờ, hoa mừng năm học mới. "Tôi mong con sẽ có buổi lễ ý nghĩa, đáng nhớ cũng như 12 năm học suôn sẻ phía trước", chị nói.

Đặng Ngọc Diệp, lớp 9A1, dự định đặt nguyện vọng 1 vào lớp 10 trường THPT Trần Phú, một trong những trường lấy điểm chuẩn cao nhất thành phố. Nữ sinh xác định đây là năm học quyết định, cần đầu tư và dành nhiều thời gian cho việc học hơn.

TP HCM năm nay có hơn 1,7 triệu học sinh, trẻ mầm non, tăng 24.000 so với năm học trước. Sáng nay, thời tiết dịu mát, nhiệt độ khoảng 26 độ C.

Có mặt ở trường từ lúc 6h30, Thanh Duyên, học sinh lớp 7, trường THCS Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, háo hức vì được học ở ngôi trường mới.

"Đã tham quan một vòng từ hôm tựu trường nhưng em vẫn thích thú", Duyên cho biết. THCS Bình Trị Đông B là một trong 23 trường học mới được đưa vào sử dụng năm nay của thành phố.

Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết thành phố đã chi hơn 540 tỷ đồng mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất, đảm bảo 100% học sinh trên địa bàn có chỗ học. Trong bối cảnh dịch sởi lan rộng, ngành giáo dục phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, yêu cầu nhà trường nắm danh sách học sinh đã tiêm vắc xin sởi, từ đó có kế hoạch tổ chức tiêm chủng cho các em ngay những ngày đầu năm học mới.

Ở Cao Bằng, 117 học sinh và giáo viên Tiểu học Quang Vinh, xóm Lũng Nặm, huyện Trùng Khánh, chào năm học mới trong thời tiết nắng ráo.

Hơn một tuần trước, nơi đây bị ngập sâu đến 3 m sau đợt mưa lớn, khiến gần 1,5 tấn gạo ăn bán trú, cùng bàn ghế và nhiều đồ dùng bị nhấn chìm. Hình ảnh thầy hiệu trưởng Hoàng Văn Việt bơi vào trường kiểm tra các phòng học gây xúc động.

Thầy Việt cho biết những ngày qua, giáo viên và người dân tích cực dọn vệ sinh để chuẩn bị cho lễ khai giảng. Nhiều mạnh thường quân đã liên hệ, hỗ trợ 1,8 tấn gạo, hơn 80 bộ bàn ghế mới, cùng đệm ngủ, đồ dùng bán trú và quần áo cho học sinh.

"Nhà trường cơ bản đã đủ các đồ dùng phục vụ công tác dạy và học", ông nói.

Trường này nằm ở xã đặc biệt khó khăn của huyện Trùng Khánh. Trong 116 học sinh, chủ yếu là người dân tộc H'Mông và Nùng, khoảng 90% được hưởng chính sách hỗ trợ của nhà nước. Theo thầy Việt, nhiều phụ huynh không có tiền mua sách giáo khoa và đồ dùng học tập cho con. Trường đang tìm các nguồn để hỗ trợ.

Thầy Việt và học trò trường Tiểu học Quang Vinh, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng, sáng 5/9. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đảo Trần, xã Thanh Lân, huyện Cô Tô - đảo tiền tiêu xa đất liền nhất của tỉnh Quảng Ninh, chỉ vẻn vẹn 5 học sinh tiểu học, ba học sinh mầm non. Các em đều là con em của các ngư dân tình nguyện ra sinh sống tại đảo.

Điểm trường có ba giáo viên, được điều động từ trường liên cấp Thanh Lân, theo nhiệm kỳ một năm một lần. Khi đến đây dạy học, các cô vài tháng mới có thể về nhà một lần.

Sáng nay, đảo không có mưa, nắng nhẹ. Em Phạm Xuân Phúc, lớp 2, nói rất vui, thích ngày khai giảng vì điểm trường sẽ được trang trí đẹp, nhiều người đến thăm. Nam sinh được bố giúp mặc quần áo đẹp, cầm cờ tổ quốc đến trường từ sớm.

Các giáo viên cho biết điểm trường tuy nhỏ, ít học sinh nhưng ngày khai giảng được chính quyền quan tâm, chuẩn bị chu đáo.

Năm học 2024-2025, cả nước có khoảng 25 triệu người học, trong đó hơn 23 triệu ở bậc mầm non và phổ thông. Học phí các cấp từ 8.000 đến 220.000 đồng một học sinh mỗi tháng, tùy địa bàn. Đây là năm đầu tiên trẻ mầm non 5 tuổi được miễn học phí.

Toàn ngành giáo dục có hơn 1,6 triệu nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá đây là năm học quan trọng khi cả nước hoàn tất chu trình thay chương trình và sách giáo khoa mới. Chương trình được triển khai cuốn chiếu, áp dụng với lớp 1 từ năm học 2020-2021. Đến năm học này, việc thay sách ở cấp tiểu học đến lớp 5, cấp THCS đến lớp 9, cấp THPT đến lớp 12.

Ngành giáo dục đứng trước thử thách đổi mới đồng bộ các kỳ thi chuyển cấp, thi tốt nghiệp, từ khâu giảng dạy tới ra đề, tổ chức tuyển sinh và xét tuyển phù hợp. Ngoài ra là những bài toán cũ, đã tồn tại dai dẳng, như thiếu giáo viên, quản lý dạy thêm, học thêm...

Bên cạnh đó, dự án Luật nhà giáo, dự kiến trình Quốc hội xem xét vào tháng 10, thông qua vào năm 2025, được kỳ vọng giúp nâng cao vị thế; tạo hành lang pháp lý cho các chính sách đãi ngộ, tuyển dụng, khen thưởng... giáo viên.

