Hơn 220 người Việt ở Uzbekistan dự kiến về nước trong tháng 8

226 lao động Việt Nam mắc kẹt ở Uzbekistan sẽ về nước tránh Covid-19 trong tháng này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao cho biết.

"Các cơ quan chức năng Việt Nam và Uzbekistan đang phối hợp lên kế hoạch đưa các lao động Việt Nam về nước, dự kiến trong tháng 8", bà Lê Thị Thu Hằng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao, cho biết trong họp báo hôm nay.

Bà Hằng trả lời câu hỏi về tình hình của 226 lao động Việt Nam đang ở Uzbekistan theo hợp đồng cung ứng lao động giữa Công ty TNHH Tư vấn và Nghề nghiệp (CEC) với công ty China Petroleum Jili Chemical Engineering and Construction Co., Ltd (JCC).

Công dân Việt Nam tại Nga về nước tránh Covid-19 trong tháng 5. Ảnh: BNGVN.

Các lao động này hiện tạm ngưng làm việc tại các công trường do ảnh hưởng của Covid-19, cách ly tại chỗ, một số người dương tính với nCoV. Đại sứ quán Việt Nam tại Nga kiêm nhiệm Uzbekistan đã liên hệ với nhóm lao động này và các công ty liên quan cùng chính quyền sở tại để trao đổi thông tin và bảo đảm điều kiện sức khoẻ cho công dân.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho hay đến nay Việt Nam đã tổ chức hơn 80 chuyến bay, đưa hơn 21.000 công dân từ hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ về nước tránh Covid-19.

"Thời gian tới, việc đưa công dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nước sẽ được sắp xếp theo nguyện vọng của công dân, phù hợp với tình hình dịch bệnh và năng lực cách ly trong nước", bà Hằng nói.

Việt Anh