Hơn 220.000 lượt người đến Ocean City xem 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

Chuỗi sự kiện thu hút hơn 220.000 lượt người với loạt hoạt động giải trí sôi động, dù gặp sự cố thời tiết, mất điện.

Concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" vừa khép lại sau hai suất diễn liên tiếp vào ngày 14 và 15/6 tại Ocean City (Hưng Yên, Hà Nội). Theo đại diện Ocean City, chuỗi sự kiện thu hút hơn 220.000 lượt khách đến khu đô thị, tham gia các hoạt động bên lề tạo nên không khí sôi động, nhiều màu sắc.

Fan "đội nắng, dầm mưa" xem concert

19h chương trình mới bắt đầu nhưng rất nhiều người hâm mộ đã tới từ sớm, đứng dưới trời nắng nóng 36 đến 39 độ C để tham gia các hoạt động chụp ảnh, giao lưu cùng ban tổ chức, tham gia hoạt động vui chơi, giải trí bên lề.

Nếu đêm nhạc tối 14/6 diễn ra thuận lợi, thì khán giả lại ướt sũng trong đêm 15/6, khi mưa lớn kéo dài hàng giờ đồng hồ. Dù gặp sự cố thời tiết, fan không di chuyển hay hỗn loạn, giữ nguyên vị trí để chờ đêm nhạc bắt đầu. "Hoàn toàn không có cảnh tượng nhốn nháo, hoảng loạn ngay cả khi chương trình tạm dừng giữa chừng vì mưa to, mất điện", Phan Mai Anh, sinh viên một trường ĐH tại Hà Nội chia sẻ.

Đáp lại, 33 anh tài trò chuyện, giao lưu và hát chay cùng khán giả. Chương trình kết thúc lúc gần 1h sáng với hàng chục nghìn khán giả ở lại cùng các nghệ sĩ.

Hàng nghìn "gai con" giao lưu cùng các anh tài. Ảnh: Vingroup

Di chuyển thuận tiện

Đến với concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" lần này, khán giả còn có trải nghiệm các dịch vụ chuyên nghiệp tại Ocean City. Theo đó, ngay từ việc di chuyển từ nội đô hay các khu vực lân cận tới địa điểm diễn ra sự kiện, ngoài các tuyến VinBus miễn phí tăng cường tần suất hoạt động tới tận 3h sáng. Những ai lựa chọn Xanh SM hay GF cũng nhận được nhiều ưu đãi và mã giảm giá.

Check-in tại gian hàng của GF, các "Gai con" nhận được những phần quà hấp dẫn. Ảnh: Vingroup

Các hoạt động giải trí hấp dẫn

Trong những khoảng nghỉ giữa các buổi biểu diễn, giới trẻ còn có thể vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng ở quần thể tiện ích đẳng cấp kế cận khu vực sân khấu. Họ còn có cơ hội "giải nhiệt mùa hè" trong khung cảnh "biển xanh, cát trắng, nắng vàng" ở VinWonders Wave Park, VinWonders Water Park với voucher giảm giá lên tới 20% dành cho các "Gai con" có vòng tay concert.

Hành trình foodtour và mua sắm cũng được mở ra ở các khu phố thương mại như: The Venice, K-Town, Little Shanghai, Little Hongkong hay Làng Sake - nơi quy tụ hàng trăm nhà hàng, quán cà phê và cửa hàng thời trang gồm đủ các thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước. Những người đặt bàn trước được giảm giá lên tới 20% cho các bữa tiệc vị giác. Cùng với đó là hàng loạt combo quà tặng tại sự kiện cho hoá đơn từ 500.000 đồng hoặc theo nhóm khách từ 5 người trở lên.

Đặc biệt khán giả đi dự concert còn có cơ hội nhận ưu đãi từ thương hiệu xe điện VinFast. Theo đó, những người đặt cọc mua xe nhận được quà tặng trị giá lên tới 25 triệu đồng. Đây được xem là thế mạnh độc quyền của Ocean City khi có thể quy tụ cả hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ của Vingroup để mang tới cho du khách hàng loạt ưu đãi.

Đại diện Ocean City cho biết chuỗi sự kiện của concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" cùng các hoạt động bên lề đã khép lại nhưng không khí lễ hội tại đây sẽ còn tiếp tục bởi hàng loạt sự kiện được tổ chức tại trong suốt 3 tháng hè. "Đây là nhân tố kiến tạo chuẩn sống mới trẻ trung, thời thượng cho cộng đồng cư dân tại chỗ, đồng thời là bệ phóng để các ngành thương mại, dịch vụ ở phía Đông Hà Nội tiếp tục bứt phá trong tương lai", vị đại diện nói.

Hải My