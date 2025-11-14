Hơn 21.800 tỷ đồng đầu tư trung tâm hội nghị APEC ở Phú Quốc

An GiangCông trình rộng 16 ha, gồm trung tâm hội nghị và triển lãm, nhà hát đa năng, công viên sẽ là nơi diễn ra các hoạt động chính hội nghị APEC 2027 tổ chức tại Phú Quốc.

Ngày 14/11, dự án được HĐND tỉnh An Giang thông qua quyết định chủ trương đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Theo thiết kế tổng thể, trung tâm hội nghị và triển lãm có 3 tầng nổi, một tầng hầm, đáp ứng tối thiểu 6.500 chỗ. Nhà hát đa năng với 6 tầng nổi và một tầng hầm, khoảng 4.000 chỗ. Bên cạnh đó là công viên APEC cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông, năng lượng, quản lý chất thải...

Phối cảnh Trung tâm hội nghị và triển lãm phục vụ hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc. Nguồn: Sở Xây dựng

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 21.860 tỷ đồng do nhà đầu tư bố trí vốn, dự kiến hoàn thành giữa năm 2027. Sau hội nghị APEC, công trình sẽ là nơi tổ chức các chương trình văn hóa, nghệ thuật, thể thao, giải trí, triển lãm phục vụ người dân và du khách.

Trước đó, An Giang cũng khởi công loạt công trình phục vụ APEC tập trung các lĩnh vực giao thông, môi trường, hạ tầng đô thị và công nghệ. Trong đó có tuyến metro Phú Quốc vốn đầu tư gần 9.000 tỷ đồng, đường tỉnh 975, hồ chứa nước Cửa Cạn, trung tâm giám sát điều hành thông minh, nhà máy xử lý rác...

Diễn đàn Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 30 có chủ đề "Kết nối, xây dựng các nền kinh tế bao trùm và tự cường" là dấu mốc quan trọng, thể hiện vị thế của Việt Nam trong khu vực. Đây là cơ hội để Phú Quốc trở thành trung tâm hợp tác kinh tế, xã hội và giao thương toàn cầu.

Ngọc Tài