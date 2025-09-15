Hơn 21.000 xe Ford tại Việt Nam lỗi màn hình hiển thị

Từ tháng 9, Ford Việt Nam triệu hồi ba dòng xe: Ranger, Ranger Raptor và Everest để cập nhập phần mềm điều khiển màn hình hiển thị camera sau.

Trên các xe thuộc diện triệu hồi, màn hình thông tin giải trí có thể bị treo, sau đó chuyển sang màu đen và hệ thống buộc phải khởi động lại. Trong quá trình lùi xe, lỗi này của màn hình khiến hình ảnh từ camera phía sau có thể không hiển thị, mất hoặc trễ, làm giảm tầm nhìn của người lái, tăng nguy cơ xảy ra va chạm.

Theo Ford Việt Nam, những mẫu xe có màn hình lỗi gồm cả xe lắp ráp và nhập khẩu. Cụ thể, 7.947 chiếc Everest sản xuất trong giai đoạn 1/12/2021-11/4/2024. Bên cạnh đó là 2.179 chiếc Raptor sản xuất trong khoảng thời gian 26/4/2022-28/5/2024. Hai mẫu này xuất xưởng từ nhà máy của Ford ở Thái Lan.

Một mẫu Ford Ranger lăn bánh tại Quảng Ninh. Ảnh: FVN

Phần còn lại của chương trình triệu hồi lần này là 11.002 chiếc Ranger sản xuất trong giai đoạn 10/8/2022-13/4/2024 tại nhà máy Ford Hải Dương. Ford Việt Nam nói rằng, các đại lý ủy quyền của hãng chịu trách nhiệm tiếp nhận và khắc phục lỗi miễn phí cho khách.

Đây không phải lần đầu Ford triệu hồi số lượng lớn ôtô liên quan đến lỗi màn hình hiển thị. Lần gần nhất là vào tháng 5, hãng gọi về sửa chữa gần 1.000 xe Explorer gặp lỗi hiển thị hình ảnh camera lùi và 360 độ. Những xe này đều nhập Mỹ và sản xuất trong giai đoạn 20/1/2019-25/7/2023.

Tại Việt Nam, liên doanh Mỹ hiện chỉ bán xe gầm cao (CUV/SUV). Hãng đang lắp ráp mẫu CUV cỡ C, Terriory và mẫu bán tải cỡ nhỏ Ranger. Everest, một số bản Ranger và dòng Ranger Raptor nhập khẩu Thái Lan.

Phạm Trung