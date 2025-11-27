Hơn 200 tấn hàng được Vietjet vận chuyển miễn phí đến vùng lũ

Hơn 200 tấn hàng hóa, gồm lương thực và nhu yếu phẩm, được Vietjet vận chuyển miễn phí từ khắp nơi đến các tỉnh miền Nam Trung Bộ.

Nam Trung Bộ đang trong giai đoạn khắc phục những ảnh hưởng của mưa bão, lũ lụt. Trước tình hình đó, người dân cả nước chuẩn bị màn, chăn, chiếu, mì tôm, bánh, gạo, một số loại thuốc, quần áo để gửi các địa phương bị ảnh hưởng. Vietjet góp sức bằng các chuyến bay miễn phí chở hàng cứu trợ đến tâm bão.

Tính đến hết ngày 26/11, hãng đã vận chuyển hơn 200 tấn hàng hóa cùng hàng trăm lô hàng cứu trợ, bao gồm lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu như quần áo, bếp gas, chăn mền, cùng thuốc men, thiết bị y tế, áo phao và đèn pin đến người dân các tỉnh Gia Lai, Đăk Lăk, Khánh Hòa.

Hàng trăm thùng hàng cứu trợ của người dân cả nước được Vietjet vận chuyển đến vùng bão lũ những ngày qua. Ảnh: Tài Nguyễn

Theo đại diện Vietjet, mỗi chuyến hàng là nỗ lực nhằm hỗ trợ kịp thời cho đồng bào miền Trung, lan tỏa tinh thần đoàn kết và sẻ chia giữa cộng đồng. Ngay sau khi chiến dịch phát động ngày 31/10, nhiều người dân đã mang hàng hóa đến sân bay gửi đi vùng lũ.

Chị Nguyễn Thị Thanh Tú (Hà Nội), cho biết mỗi lần lũ về miền Trung, nhìn cảnh nhà cửa tan hoang, người dân đói rét, chị đều mang nhu yếu phẩm đi gửi các đoàn quyên góp. "Khi biết Vietjet hỗ trợ vận chuyển miễn phí trong ngày, tôi liên hệ ngay, mong chút tấm lòng nhỏ có thể đến đúng nơi cần nhất", chị Tú nói.

Chung suy nghĩ, Nguyễn Thị Phượng (Bắc Ninh), cho biết ban đầu lo vì đường sá miền Trung bị chia cắt, sợ hàng không đến kịp. Nhưng khi thấy Vietjet nhận chuyển miễn phí, sắp xếp bay trong ngày khiến chị yên tâm hơn. "Nhìn hàng được đóng gói, đưa lên máy bay đúng giờ, thấy nhẹ lòng vô cùng", chị Phượng nói.

Các chuyến bay đêm đưa hàng cứu trợ đến người dân vùng bão lũ. Ảnh: Tài Nguyễn

Song song với các chuyến bay cứu trợ, hơn 8.000 cán bộ, nhân viên Vietjet trong và ngoài nước đã quyên góp nội bộ đợt hai. Tổng số tiền, cùng phần ủng hộ trích từ ngày lương của nhân viên, đạt 5 tỷ đồng, sẽ được gửi đến đồng bào miền Trung.

Theo đại diện hãng, tinh thần đóng góp này đã trở thành nét văn hóa của Vietjet, được khơi dậy mỗi khi đất nước gặp khó khăn. Không chỉ là hỗ trợ vật chất, đó còn là giá trị nhân văn, gắn kết và tương thân tương ái mà hãng duy trì suốt nhiều năm.

Các phi công, tiếp viên Vietjet đóng góp ủng hộ người dân vùng bão lũ. Ảnh: Tài Nguyễn

Vietjet luôn xem con người là trung tâm và tinh thần sẻ chia trở thành giá trị cốt lõi trong mọi hoạt động. Mỗi chuyến bay chở hàng cứu trợ gửi gắm niềm hy vọng, sự động viên và tình người đến những vùng đang cần giúp đỡ. Với tinh thần "người Vietjet - trái tim nhân ái", hãng tin rằng sự chung tay của cộng đồng sẽ giúp bão giông sớm qua đi, để nụ cười trở lại trên những khuôn mặt hiền hậu miền Trung.

Thái Anh