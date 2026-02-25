Hơn 200 tấn dưa hấu bỏ thối vì 'không đạt năng suất cam kết'

Gia LaiTranh chấp giữa nhà vườn và thương lái về năng suất thực tế khiến hơn 200 tấn dưa hấu tại xã Ia Mơ bị bỏ mặc ngoài đồng, hư hỏng.

Ngày 25/2, hàng trăm tấn dưa hấu ở xã Ia Mơ bị thối rữa, khô héo, nhiều quả trở thành thức ăn cho trâu bò. Theo chủ vườn, mỗi quả nặng 4-6 kg; với năng suất dự kiến 2,5 tấn mỗi sào, diện tích này ước thu khoảng 1.250 tấn dưa.

Ông Lâm Văn Sáu (ngụ xã Tây Sơn) cho biết tháng 11/2025, ông cùng người thân thuê gần 25 ha đất (khoảng 500 sào) tại xã Ia Mơ với giá 21 triệu đồng mỗi ha để trồng dưa bán Tết.

Dưa bị bỏ lại nằm la liệt khắp đồng. Ảnh: Ngọc Oanh

Ngày 13/12/2025, hai bên ký giấy tay mua bán dưa hấu, thống nhất giá 17 triệu đồng mỗi sào (500 m2), "giá không bớt". Đại diện nhóm thương lái là bà Trần Thị Nhung (ngụ xã Hoài Nhơn) chốt mua cả ruộng với tổng giá trị khoảng 8,5 tỷ đồng và đã chuyển khoản đặt cọc 7,5 tỷ đồng.

Theo ông Sáu, sau khoảng một tháng, phía mua cho rằng năng suất thực tế chỉ khoảng 500 kg mỗi sào nên đề nghị chuyển từ mua trọn lô sang mua theo kg, nhưng nhà vườn không đồng ý. "Chúng tôi đã đầu tư khoảng 4 tỷ đồng cho thuê đất, giống và chăm sóc hơn ba tháng, nên thực hiện theo thỏa thuận đã ký", ông nói.

Dưa bị thối rữa, héo khô trở thành thức ăn cho trâu, bò. Ảnh: Ngọc Oanh

Trong khi đó, bà Nhung cho rằng thời điểm cam kết dưa mới ra nụ nhưng phía trồng cam kết năng suất 2,5 tấn mỗi sào, song thực tế chỉ đạt khoảng 500 kg. Nhóm thương lái đề nghị chuyển sang mua theo cân với giá 5.000 đồng mỗi kg nhưng không được chấp thuận. "Chúng tôi đã nhiều lần liên hệ để thương lượng nhưng phía nhà vườn không hợp tác", bà nói.

Đến tháng 1/2026, khi dưa đến kỳ thu hoạch, hai bên vẫn chưa thống nhất phương án mua bán, khiến hàng trăm tấn dưa bị bỏ lại ngoài đồng, hư hỏng.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Mơ, cho biết từ ngày 28/1 chính quyền nhiều lần mời các bên làm việc nhưng phía mua vắng mặt nên không thể hòa giải. "Do số tiền tranh chấp lớn và liên quan hợp đồng mua bán, địa phương đã hướng dẫn các bên khởi kiện ra tòa để giải quyết", ông nói.

Hàng trăm tấn dưa bị bỏ lại trên ruộng do người mua và người bán không đạt thỏa thuận. Ảnh: Ngọc Oanh

Trần Hóa