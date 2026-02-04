Hơn 200 sản phẩm TH tại Hội chợ mùa xuân 2026

Khách tham quan có cơ hội trải nghiệm sữa tươi sạch, đồ uống, thảo dược và thực phẩm chế biến của TH tại sự kiện xúc tiến thương mại quy mô quốc gia.

Tập đoàn TH tham gia "Hội chợ mùa xuân lần thứ nhất 2026" từ ngày 2 đến 13/2, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam VEC, Đông Anh, Hà Nội.

Không gian trưng bày rộng gần 100 m2 của Tập đoàn TH tại Hội chợ mùa xuân. Ảnh: Tập đoàn TH

Gian hàng của Tập đoàn TH rộng gần 100 m2 với chủ đề "Tự hào hai tiếng Việt Nam", nằm trong phân khu "Xuân thịnh vượng" do Bộ Công Thương thực hiện. Không gian trưng bày mở, hiện đại, tạo điều kiện để khách tham quan dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu, trải nghiệm và mua sắm các dòng sản phẩm của TH.

Hơn 200 mã sản phẩm được giới thiệu bao gồm: các dòng sản phẩm chủ lực đạt Thương hiệu Quốc gia được chế biến từ sữa tươi sạch, đồ uống tốt cho sức khỏe (trà TH true Tea, nước trái cây TH true Juice, sữa trái cây TH true Juice milk, nước gạo TH true Rice, sữa hạt TH true Nut...); đồ uống từ nguyên liệu thực vật (TH true Oat), thực phẩm chế biến TH true Food; các sản phẩm từ thảo dược (trà túi lọc TH true Herbal)... phục vụ đa dạng nhu cầu các giai đoạn trong vòng đời của con người.

Theo đại diện thương hiệu, tất cả sản phẩm đều có chất lượng đạt chuẩn quốc tế, nguyên liệu đầu vào tự nhiên, sản xuất trên các dây chuyền công nghệ hàng đầu thế giới, không sử dụng chất bảo quản, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Công thức sản phẩm được phát triển, cải tiến sáng tạo liên tục, đáp ứng xu hướng tiêu dùng xanh, sạch, lành mạnh, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe của người tiêu dùng.

Khách tham quan tìm hiểu và trải nghiệm đa dạng sản phẩm của TH. Ảnh: Tập đoàn TH

Tham gia hội chợ, khách tham quan có cơ hội tìm hiểu về hành trình 15 năm phát triển và sáng tạo của Tập đoàn TH. Trong đó, tập đoàn khởi xướng và triển khai bài bản, quy chuẩn chương trình "Sữa học đường quốc gia"; đầu tư lớn ra nước ngoài trong lĩnh vực chăn nuôi, nâng cao uy tín quốc tế cho thương hiệu nhà đầu tư Việt Nam (với các dự án đầu tư tại Liên bang Nga và Australia)...

Đại diện TH cho biết một số dòng sản phẩm được người tiêu dùng ưa chuộng dịp Tết gồm: trà tự nhiên TH true TEA; nhóm thực phẩm chế biến tiện lợi (xúc xích, nem, kim chi); dòng sản phẩm Mistori mang phong vị hiện đại, tiện dụng, đáp ứng nhu cầu thưởng thức đa dạng của người trẻ. Bên cạnh đó, các hoạt động trải nghiệm tại gian hàng giúp đưa những sản phẩm tốt cho sức khỏe đến gần hơn với người tiêu dùng dịp cao điểm mua sắm.

Bộ sản phẩm thực phẩm chế biến thương hiệu TH true Food "Bếp Việt - Người nội trợ tử tế" với những món ăn từ truyền thống đến hiện đại. Ảnh: Tập đoàn TH

Sau 15 năm thành lập, TH vừa được Nhà nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng lao động" vào tháng 12/2025. Tập đoàn hiện là một trong các nhà sản xuất sữa tươi và thực phẩm sạch hàng đầu Việt Nam, với tổng đàn bò sữa tiệm cận 73.000 con, chăn nuôi tập trung công nghệ cao tại hệ thống các trang trại trên toàn Việt Nam.

Hải My