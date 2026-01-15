Hơn 200 người trong đường dây lừa đảo ở Campuchia bị bắt

Tuyên QuangCông an Việt Nam phối hợp Campuchia đột kích khu vực Kim Sa 1, 3, Tam Thái Tử... tại Bavet, bắt giữ 205 người của các công ty lừa đảo.

Sáng 15/1, Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đã đưa 74 người trong tổng số 205 người bị bắt giữ tại Campuchia về đến cơ quan điều tra, qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh).

Đây là kết quả chuyên án của Công an tỉnh Tuyên Quang, trong việc đấu tranh với tổ chức tội phạm xuyên quốc gia sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn nạn nhân trên cả nước.

Những nghi can bị dẫn giải. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Trước đó, ngày 12/1, Công an tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) và tỉnh Tây Ninh sang Campuchia phá án. Dưới sự hỗ trợ của Cảnh sát Hoàng gia nước này, tổ công tác đồng loạt kiểm tra các khu vực Kim Sa 1, Kim Sa 3, Titan và Tam Thái Tử tại thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng.

Tại đây, cảnh sát bắt quả tang 205 người Việt đang làm việc trong các công ty lừa đảo trực tuyến do người Trung Quốc điều hành; thu giữ nhiều máy tính, điện thoại và các tang vật khác.

Tang vật cảnh sát thu giữ. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Theo cơ quan điều tra, nhóm này hoạt động với thủ đoạn tinh vi, thường giả danh công an gọi điện hướng dẫn cài đặt hộ khẩu điện tử, hoặc đóng giả nhân viên điện lực, cán bộ thuế. Chúng gửi các đường link chứa mã độc để dụ người dân truy cập. Khi nạn nhân bấm vào link, tội phạm sẽ chiếm quyền điều khiển điện thoại, từ đó truy cập các ứng dụng ngân hàng để rút sạch tiền.

Đây là đường dây lừa đảo quy mô lớn nhất từ trước đến nay bị Công an tỉnh Tuyên Quang triệt phá, với số tiền chiếm đoạt lên tới hàng trăm tỷ đồng. "Việc truy quét tận gốc các hang ổ tại nước ngoài thể hiện sự quyết liệt của công an tỉnh trong việc ngăn chặn loại tội phạm gây bức xúc dư luận này", cơ quan điều tra đánh giá.

Những nghi can lừa đảo tại Campuchia vừa bị bắt. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Công an tỉnh Tuyên Quang đang phân loại những người còn lại và mở rộng điều tra.

Kiến Tường