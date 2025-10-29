Hơn 200 người bị cô lập trong bệnh viện ngập lụt ở Đà Nẵng

Sáng 29/10, Trung tâm Y tế Duy Xuyên bị nước lũ bao vây, cô lập hoàn toàn, khiến hơn 200 bệnh nhân và nhân viên y tế cạn kiệt lương thực, trong khi dầu cho máy phát điện chỉ đủ dùng vài giờ.

Bác sĩ Trần Đỗ Nhân, Giám đốc Trung tâm, cho biết nước lũ vẫn ngập sâu đến đầu gối trong khuôn viên và các khoa phòng ở tầng một, kèm theo bùn đất đặc quánh. Các tuyến đường xung quanh đều đã chìm dưới 50 cm nước, khiến việc tiếp cận từ bên ngoài là bất khả thi.

Giám đốc bệnh viện lội nước hỗ trợ công tác khám chữa bệnh và vận chuyển bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

"Nhiên liệu sắp cạn kiệt, máy phát điện chỉ có thể duy trì thêm khoảng ba giờ nữa", bác sĩ Nhân nói và cho biết ưu tiên hàng đầu lúc này là huy động dầu để đảm bảo hoạt động cho các ca đỡ đẻ cũng như cấp cứu.

Tình hình bên trong bệnh viện ngày càng nguy cấp khi lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm đã gần hết, bệnh nhân nhiều ngày qua phải ăn mì tôm cầm cự, đại diện đơn vị cho biết thêm. Trung tâm đã phải phát đi lời kêu gọi cứu trợ khẩn cấp. Hiện các mạnh thường quân chuyển nhu yếu phẩm và nguyên liệu từ Điện Bàn vào ứng cứu. Trung tâm cũng báo cáo tình hình về Sở Y tế Đà Nẵng.

Ngoài ra, dù đã chủ động di dời một số máy móc lên cao, cơ sở vật chất của nơi này vẫn chịu thiệt hại nặng nề do nước lũ. Hiện chưa thể thống kê đầy đủ mức độ hư hại. "Bất chấp mọi khó khăn, đội ngũ y bác sĩ vẫn nỗ lực tối đa để duy trì công tác khám chữa bệnh", ông Nhân chia sẻ.

Trung tâm Y tế Duy Xuyên, là bệnh viện tuyến 2, ở Nam Phước, Đà Nẵng (Quảng Nam cũ). Đây là cơ sở y tế tuyến đầu, phục vụ khu vực dân cư đông đúc và các cụm công nghiệp lân cận, với quy mô hơn 300 giường bệnh, 9 khoa. Do nằm ở vùng trũng, nơi này thường xuyên bị ngập lụt nghiêm trọng trong mùa mưa lũ, dẫn đến tình trạng bị cô lập và gián đoạn các dịch vụ y tế thiết yếu.

Mưa lớn kéo dài những ngày qua đã gây ngập lụt và sạt lở trên diện rộng tại các tỉnh miền Trung. Riêng tại khu vực Đà Nẵng, hơn 65.000 ngôi nhà bị ngập sâu từ 0,5 đến 2 mét, 28 nhà ở vùng núi bị cuốn trôi. Theo dự báo, mưa to sẽ tiếp diễn đến hết đêm 29/10 trước khi giảm dần.

Bệnh viện ngập sâu, bệnh nhân cạn kiệt lương thực Bệnh viện ngập sâu, thiếu thốn lương thực. Video: Bác sĩ cung cấp

Thúy Quỳnh