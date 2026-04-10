Phụ huynh chật vật đưa đón sau vụ ngộ độc ở trường Bình Quới Tây

Hàng trăm gia đình phải xoay xở để đưa đón con 4 lượt mỗi ngày, lo chỗ ăn, nghỉ trưa sau khi trường Tiểu học Bình Quới Tây dừng bán trú vì nghi ngộ độc thực phẩm.

Gần 11h ngày 10/4, hàng trăm phụ huynh đứng chật kín trong sân trường Tiểu học Bình Quới Tây, phường Bình Quới. Giữa cái nắng 35 độ C, anh Thanh Phong cho hay vợ chồng phải thay nhau xin về giữa buổi để đưa đón con lớp 1.

"Đón con xong tôi phải chạy ngược lại công ty, 13h30 đến lượt vợ đưa con đi học", anh Phong nói, cho biết con gái hôm qua đã bị say nắng vì phải di chuyển 6 km giữa trưa.

Phụ huynh đợi đón con ở trường Tiểu học Bình Quới Tây, trưa 10/4. Ảnh: Lệ Nguyễn

Chị Lan, phụ huynh lớp 1, cũng loay hoay suốt hai ngày qua. Chị nhờ ông bà ngoại nấu cơm giúp, sau đó đón con về ăn, rồi đưa đến trường buổi chiều. Nữ phụ huynh lo việc dừng bán trú ảnh hưởng giấc ngủ trưa, con khó đảm bảo sức khỏe khi học hai buổi mỗi ngày. Bản thân chị cũng nghĩ khó thu xếp được công việc để đưa đón nếu tình hình kéo dài.

Trong khi đó, chị Ngọc Trang, phụ huynh lớp 3, cố gắng từ cơ quan về nhà tự chuẩn bị cơm cho con. Chị cho biết dù vất vả hơn bình thường nhưng dự kiến duy trì, kể cả khi trường tổ chức bán trú trở lại.

"Bé từng báo đồ ăn có vấn đề vài lần nhưng tôi nghĩ cháu kén ăn. Sau vụ việc này, tôi không yên tâm để con ăn ở trường", chị nói.

Trả lời VnExpress ngày 10/4, bà Diệp Thị Ngọc Tiên, Hiệu trưởng trường Tiểu học Bình Quới Tây, thừa nhận việc dừng bán trú gây xáo trộn lớn với phụ huynh, nhưng là phương án bắt buộc để đảm bảo an toàn. Trường dừng tổ chức bán trú ít nhất đến thứ ba tuần sau, khi có kết quả xét nghiệm mẫu thức ăn.

Hôm nay, toàn trường vắng 220 trong tổng số hơn 900 học sinh, chủ yếu ở khối 1, 2. Theo bà Tiên, số này đã giảm so với hôm qua, khi gần 450 em không đi học. Cá biệt, nhiều lớp vắng hơn một nửa do các em đang điều trị ở viện, theo dõi sức khỏe ở nhà hoặc phụ huynh cho nghỉ vì không thể đưa đón.

Tùy tình hình, giáo viên sẽ điều chỉnh nội dung giảng dạy. Với những lớp vắng nhiều, học sinh chủ yếu ôn tập bài cũ.

"Tôi và thầy cô rất lo lắng, mong sớm tìm được nguyên nhân để ổn định tình hình, sắp đến giai đoạn kiểm tra cuối kỳ", bà Tiên nói.

Một lớp học trường Tiểu học Bình Quới Tây chỉ có 10 em, vắng 21 học sinh, sáng 10/4. Ảnh: Lệ Nguyễn

Sự việc xảy ra hôm 8/4. Trường Tiểu học Bình Quới Tây ghi nhận hơn 100 lượt học sinh xuống phòng y tế khám với các biểu hiện mệt mỏi, sốt. Trong đó, hơn 40 em nôn ói, đau bụng, nghi ngộ độc thực phẩm ngay đầu giờ sáng, khi chưa đến giờ ăn trưa.

Trong báo cáo gửi thành phố, Sở An toàn Thực phẩm cho hay khu vực nhà ăn của trường Tiểu học Bình Quới Tây rộng, thông thoáng, vệ sinh sạch sẽ. Tuy nhiên, Sở nghi ngờ bữa ăn ngày 7/4 có vấn đề. Hôm đó, học ăn gà kho gừng, canh bắp cải nấu thịt, dưa leo xào, mận; bữa xế có bánh flan.

Suất ăn công nghiệp ở trường hiện có giá 37.000 đồng gồm ăn trưa và bữa xế, theo hiệu trưởng.

Tính đến sáng 10/4, tổng số ca điều trị, nhập viện lên đến 148, theo thống kê của Sở Y tế. Kết quả xét nghiệm ban đầu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định ghi nhận trong 10 học sinh có 7 em dương tính với Salmonella - vi khuẩn gây tiêu chảy.

Lệ Nguyễn