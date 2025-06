Hơn 200 doanh nghiệp tại triển lãm quốc tế về nguồn cung ứng

VIPREMIUM 2025 với sự góp mặt của hơn 200 doanh nghiệp trong nước và quốc tế trưng bày, giới thiệu sản phẩm từ 5-8/6 tại TP HCM.

VIPREMIUM 2025 (Vietnam International Premium Products Fair) - Triển lãm quốc tế nguồn cung ứng sản phẩm cao cấp tại Việt Nam tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC). Ban tổ chức dự kiến thu hút 20.000 lượt khách tham quan là người tiêu dùng, nhà bán lẻ, đối tác và doanh nghiệp trong khu vực, mang đến hàng loạt gian hàng sản phẩm tiêu dùng cao cấp, cùng chuỗi hoạt động kết nối giao thương chuyên sâu.

VIPREMIUM 2025 mở cổng đón khách tại hall A2 SECC. Ảnh: Coex Vina

Triển lãm do công ty Coex, Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc (KITA) và Quỹ Hợp tác Doanh nghiệp lớn - vừa - nhỏ Hàn Quốc (KOFCA) đồng tổ chức, hướng đến mục tiêu thúc đẩy kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Hàn Quốc và các thị trường trọng điểm tại Đông Nam Á - đặc biệt là Việt Nam.

Triển lãm năm nay đánh dấu bước phát triển mới với loạt hoạt động kết nối doanh nghiệp chuyên sâu. Theo KITA, hơn 200 doanh nghiệp mua hàng từ các quốc gia ASEAN như Indonesia, Singapore, Malaysia... đã được mời đến tìm kiếm cơ hội hợp tác. Hơn 600 phiên kết nối giao thương (B2B) sẽ được tổ chức giữa 42 doanh nghiệp tiêu dùng Hàn Quốc với các nhà bán lẻ lớn tại Việt Nam như WinCommerce (thuộc Tập đoàn Masan), Central Retail Vietnam...

Nhiều chương trình kết nối giao thương diễn ra tại sự kiện. Ảnh: Coex Vina

Ông Jang Seok-min - Tổng giám đốc điều hành KITA cho biết, Việt Nam hiện là đối tác xuất khẩu lớn thứ ba và nhập khẩu lớn thứ bảy của Hàn Quốc. Với dân số trẻ và nền kinh tế ổn định, thị trường hàng tiêu dùng cao cấp tại Việt Nam sở hữu tiềm năng phát triển vượt bậc. Triển lãm này là một hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng thị trường và đạt được kết quả kinh doanh thực chất tại khu vực ASEAN.

Ông Jo Sang-hyun - Chủ tịch Coex, chia sẻ thêm VIPREMIUM 2025 không chỉ là triển lãm sản phẩm, mà là nền tảng chia sẻ xu hướng, phong cách sống giữa Hàn Quốc, Việt Nam và Đông Nam Á.

"Chúng tôi hướng đến việc phát triển sự kiện này thành điểm đến chiến lược cho doanh nghiệp tiêu dùng châu Á", Chủ tịch Coex nói.

Năm nay, khu vực trưng bày cũng ghi nhận sự tham gia của nhiều thương hiệu tiêu dùng nổi bật như Cocodor Co., Ltd, Raffica, Simplyo Co.,Ltd, Dodream Inc., Sillymann...mở rộng các ngành hàng từ mỹ phẩm, thực phẩm chức năng đến sản phẩm chăm sóc gia đình và phong cách sống.

Điểm nhấn đặc biệt chương trình là sự ra mắt của khu vực Vistyle: không gian trưng bày dành riêng cho các thương hiệu Việt có định hướng xuất khẩu. Đây là sáng kiến nhằm tôn vinh những sản phẩm sáng tạo, chất lượng và mang đậm bản sắc Việt, đồng thời tạo nền tảng giúp doanh nghiệp nội địa kết nối với hệ thống phân phối quốc tế.

Cụm gian hàng "Vistyle Pavilion" tôn vinh hàng nội địa Việt tại VIPREMIUM 2025. Ảnh: Coex Vina

Các doanh nghiệp tham gia Vistyle đến từ các lĩnh vực như thực phẩm và đồ uống, sản phẩm thủ công sáng tạo, quà tặng cao cấp, mỹ phẩm thiên nhiên, hàng tiêu dùng thân thiện môi trường... thể hiện năng lực cạnh tranh của thương hiệu Việt trên thị trường toàn cầu.

Bên cạnh khu trưng bày truyền thống, VIPREMIUM 2025 mang đến loạt khu chuyên đề đặc sắc, phản ánh xu hướng tiêu dùng Hàn - Việt. Trong đó Great Sale Festa là chương trình khuyến mãi lớn dành cho người tiêu dùng Việt, quy tụ hàng trăm sản phẩm ưu đãi đặc biệt. K-Universe in Vietnam là không gian lấy cảm hứng từ nội dung Hallyu, kết hợp giữa trưng bày sản phẩm và trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc. K-Beauty Zone bao gồm khu triển lãm mỹ phẩm Hàn Quốc chuyên sâu, quy tụ các thương hiệu nổi bật với xu hướng làm đẹp xanh, sạch và công nghệ cao.

Với sự kết hợp giữa hoạt động trưng bày, kết nối B2B và trải nghiệm tiêu dùng, sự kiện mở ra cơ hội xuất khẩu cho doanh nghiệp Việt, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng thị phần và tiếp cận sâu hơn vào thị trường tiêu dùng đang tăng trưởng tại Đông Nam Á.

