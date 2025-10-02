Hơn 200.000 người sẽ dự đại lễ 100 năm đạo Cao Đài

Tây NinhĐại lễ Hội yến Diêu trì cung 2025 diễn ra vào Tết Trung thu (ngày 6/10) dự kiến thu hút hơn 200.000 tín đồ, du khách tham dự.

Ngày 2/10, Phối sư Ngọc Hồng Thanh (người quản lý Tòa thánh Cao Đài) cho biết Toà thánh dựng nhiều rạp bạt, lên kế hoạch tổ chức lễ và nấu ăn, nơi nghỉ ngơi cho hàng trăm nghìn tín đồ từ khắp cả nước về dự lễ.

Tín đồ dự lễ kỷ niệm thành lập đạo Cao Đài, hồi tháng 11/2024. Ảnh: Đình Văn

Theo chương trình, lúc 0h ngày 6/10 (15/8 âm lịch) tại Toà thánh sẽ cúng Tiểu Đàn, sau đó cúng Đàn Phật Mẫu lúc 12h. Đến 18h30 cùng ngày, nơi đây sẽ trình diễn màn phun lửa có sự kết hợp của bốn linh vật Long, Lân, Quy, Phụng tạo điểm nhấn trong đêm hội trước khi diễn ra lễ chính vào 22h.

"Đại lễ được tổ chức lần thứ 100 nên dự kiến sẽ có lượng người về tham dự đông nhất từ trước đến nay", Phối sư Thanh nói.

Hội yến Diêu trì cung là lễ lớn nhất năm của đạo Cao Đài. Lễ hội được tổ chức lần đầu vào Rằm tháng 8 năm Ất Sửu (1925) theo một tích cổ vua Hán Vũ Đế tiếp đón đức Phật Mẫu.

Đạo Cao Đài được thành lập ở miền Nam năm 1926. Đạo lấy sự thương yêu làm nền tảng, nhân nghĩa làm phương châm hành đạo, lấy việc phụng sự chúng sinh làm hành động... nhằm xây dựng một xã hội đạo đức, an lạc bằng tinh thần thương yêu đồng đạo. Đạo có khoảng 2,4 triệu tín đồ, xếp thứ tư trong 16 tôn giáo được Nhà nước công nhận, phạm vi hoạt động ở 35 tỉnh, thành phố.

Tòa thánh Tây Ninh là công trình tôn giáo lớn nhất của đạo Cao Đài, ở phường Hòa Thành, cách trung tâm Tây Ninh 5 km. Khuôn viên tòa thánh rộng hơn một km2 với những đại lộ liên kết các kiến trúc với nhau. Dự án được khởi công năm 1933, hoàn thành năm 1947, song đến năm 1955 mới khánh thành. Công trình có diện tích hơn 2.000 m2, nổi bật với hai lầu chuông và trống cao 25 m.

Đình Văn