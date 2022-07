Hơn 200.000 đồng một kg thị 'cô tấm'

Trong khi trái cây đặc sản như măng cụt, vải thiều liên tục rớt giá, thị - loại quả đa phần để ngửi - lại có giá bán tăng mạnh lên 200.000-250.000 đồng một kg.

Mỗi khi mùa hè đến, chị Hoa (Hà Nội) lại tìm mua những trái thị sáp vàng ươm, thơm nức ở các cửa hàng chuyên bán trái cây để về chưng cho thơm nhà. "Năm nay, dù quả thị có giá cao hơn 30% so với năm ngoái nhưng tôi vẫn mua", chị Hoa nói.

Vừa mua một kg thị với giá 200.000 đồng, chị Hồng ở quận Gò Vấp cho rằng giống thị sáp ngày càng hiếm nên không phải đầu mối nào cũng có hàng bán. "Để mua đúng hàng, tôi phải nhờ người bạn đi công tác xách tay vào giùm", chị Hồng chia sẻ.

Thị được bán tại một cửa hàng ở Thanh Trì (Hà Nội). Ảnh: Lan Nhi.

Khảo sát của VnExpress trên thị trường cho thấy thị đang bắt đầu vào mùa nhưng số lượng khá hạn chế. Theo đó, giá đã tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, lên 200.000-250.000 đồng một kg (tùy kích cỡ).

Chị Lan, đầu mối bán thị 5 năm nay ở TP HCM, cho biết mỗi tuần chị chỉ nhập được khoảng 50 kg thị sáp nhưng đều hết sạch sau một ngày. Mỗi kg thị hiện được chị bán giá 250.000 đồng một kg, tăng 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Còn nếu bán lẻ, mỗi trái có giá 20.000 đồng.

Là đầu mối bán thị sớm ở Hà Nội, chị Kiều Lan Nhi, ở Thanh Trì, cho biết đã bán được hơn 3 tạ thị từ đầu mùa đến nay. "Hàng về đến đâu hết đến đó, thị vàng có mẫu mã đẹp lại thơm nên khách rất chuộng", chị Nhi nói.

Thị sáp đang được chị Nhi rao bán theo set khoảng 220.000-230.000 đồng gồm 15 quả và một giỏ tre hoặc mẹt kèm lồng bàn. Nếu bán lẻ, giá của chúng là 15.000 đồng một quả.

Theo giới buôn bán trái cây, 20 năm trước quả thị miền Bắc thường bán với giá rẻ chỉ vài nghìn đồng một kg, thậm chí được cho không vì chúng chỉ có mùi thơm chứ ăn không ngon. Thế nhưng, vài năm trở lại đây, loại này được ưa chuộng do nhiều người muốn mua về để trong phòng cho thơm hoặc cúng bái mong gặp nhiều may mắn. Do đó, giá mỗi kg thị ngày càng trở nên đắt đỏ vì nguồn cung giảm dần, người dân không còn canh tác nhiều với loại trái cây này.

Ngoài ra, theo các thương lái, việc chi phí vận chuyển hàng không tăng cao cũng khiến giá mặt hàng này tăng vọt.

Quả thị có tên khoa học là Diospyros decandra Lour. Quả tròn, màu vàng, mọng nước, mùi thơm đặc trưng và thường chia thành 6-8 múi. Loài này thường được trồng ở miền Bắc. Quả thị chín vào cuối mùa hè đến hết mùa thu. Thị sáp thường có giá đắt nhất trong các loại thị, vì có hình dáng xinh xắn, mùi thơm lâu thích hợp để trưng bày hoặc dâng lễ.

Hồng Châu