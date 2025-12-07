Hơn 20 nghệ sĩ góp mặt trong MV 'Việt Nam tinh hoa'

Diễn viên Kaity Nguyễn, ca sĩ Bùi Lan Hương cùng nhiều gương mặt tham gia MV "Việt Nam tinh hoa", mang thông điệp gìn giữ bản sắc dân tộc.

Ca khúc do Nguyễn Hải Phong sáng tác, ra mắt trong khuôn khổ Giải thưởng Tinh hoa Việt 2025 - ghi nhận đóng góp của cá nhân, tập thể trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật trong nước, hôm 5/12.

MV 'Việt Nam tinh hoa' MV "Việt Nam tinh hoa" hiện đạt gần 150 nghìn lượt xem sau 17 tiếng phát hành trên nền tảng YouTube. Video: Êkíp cung cấp

MV quy tụ loạt giọng ca quen thuộc như Lam Trường, Phương Vy, Phan Mạnh Quỳnh, Bùi Lan Hương, Isaac, Hương Tràm, Bùi Công Nam, Lâm Bảo Ngọc, GreyD và Cao Bá Hưng. Nhiều nghệ sĩ thuộc các bộ môn trình diễn truyền thống như chèo hề, múa bóng rỗi, múa chén, nhã nhạc cung đình Huế cũng xuất hiện, tái hiện nét đẹp văn hóa qua các chuyển động và trang phục. Lĩnh vực điện ảnh có sự tham gia của ba diễn viên từ những bộ phim ăn khách năm nay - Kaity Nguyễn (Tử chiến trên không), Nguyễn Hùng, Lâm Thanh Nhã (Mưa đỏ) và Hồ Thu Anh (Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối).

Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong cho biết cảm hứng sáng tác bắt nguồn từ mong muốn lưu giữ những giá trị Việt bằng một giai điệu gần gũi, dễ tiếp nhận. Anh ví quá trình viết lời như việc gom góp những mảnh ký ức và trải nghiệm của bản thân rồi đúc lại thành câu hát.

Khâu thu âm diễn ra trong khoảng 10 ngày. Theo nhạc sĩ, bản phối hoàn chỉnh có khoảng 500 lớp âm thanh, gồm tiếng hát, nhạc cụ và nhiều chi tiết bổ trợ. Có đoạn chỉ vài giây nhưng nhóm phải dành nhiều giờ để điều chỉnh. Khi chọn ca sĩ thể hiện, anh không ưu tiên sự nổi tiếng mà đặt nặng cảm giác gần gũi và cách xử lý ca từ sao cho vẫn giữ được tinh thần âm nhạc Việt Nam, từ giọng hát, lối nhả chữ đến cảm xúc truyền tải.

Kaity Nguyễn (giữa), Lâm Thanh Nhã (phải) và Hồ Thu Anh trong tạo hình các nhân vật trong phim, xuất hiện ở MV "Việt Nam tinh hoa". Ảnh: Êkíp cung cấp

MV thực hiện trong bốn ngày, do đạo diễn Kawaii Tuấn Anh chỉ đạo. Kịch bản xây dựng qua góc nhìn của một cậu bé tại bảo tàng. Nhân vật tìm thấy chiếc hộp bí ẩn, mở ra quá trình khám phá các mảnh ghép văn hóa. Đạo diễn mượn chi tiết này như điểm xuất phát để dẫn dắt khán giả tiếp cận các giá trị nghệ thuật dân tộc. Do lịch trình nghệ sĩ khác nhau, êkíp phải tối ưu thời gian để sắp đặt ánh sáng, bối cảnh. Có những thời điểm, đoàn phim phải thay đổi không gian liên tục.

Ca sĩ Bùi Lan Hương nhận xét ca khúc khai thác chủ đề tôn vinh giá trị con người Việt với cách thể hiện mạnh về giai điệu lẫn hình ảnh. Còn Bùi Công Nam cho rằng dự án là cơ hội để anh lan tỏa thông điệp sống tích cực tới khán giả. Anh kỳ vọng những câu chuyện và giai điệu trong sản phẩm truyền cảm hứng cho người xem.

Giải thưởng Tinh hoa Việt do báo Đại Đoàn Kết - cơ quan Trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - phối hợp công ty TNHH Truyền thông Sáng tạo ZOA tổ chức. Ban tổ chức hướng tới tôn vinh các giá trị văn hóa, nghệ thuật mang bản sắc Việt.

Trần Cường