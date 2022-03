Hơn 20 năm sống trên những du thuyền sang trọng

Mario Salcedo lần đầu trải nghiệm cuộc sống trên du thuyền từ năm 1997, và đến nay không ngừng đặt chỗ cho những hải trình mới.

Một ngày bình thường trên du thuyền của Mario Salcedo, 72 tuổi, bắt đầu với khoảng năm giờ làm việc, tiếp theo là các hoạt động khiêu vũ, xem show nghệ thuật và lặn có bình dưỡng khí.

Suốt 23 năm qua, không tính 15 tháng đại dịch, ông chỉ sống trên các du thuyền và hiếm khi lên đất liền. Salcedo vẫn có một căn hộ nhỏ ở Miami, Florida, Mỹ, nhưng dành rất ít thời gian ở đó, khoảng vài tiếng mỗi tuần khi du thuyền cập cảng, khi ông về kiểm tra nhà cửa và ăn sáng ở McDonald's. Ông dành hầu hết 52 tuần trong năm trên biển, với tổng chi phí khoảng 70.000 USD.

Mario Salcedo trên du thuyền Freedom of the Seas năm 2017. Ảnh: Scott McIntyre/New York Times

Salcedo sinh ra và lớn lên ở Miami, dành cả cuộc đời làm việc để cống hiến cho công ty tài chính Federal Express. Công việc cho phép Salcedo tới những nước Mỹ Latin và Caribbean, đi khắp nơi, nghỉ ở nhiều khách sạn và gặp gỡ nhiều người...

"Ai đi biển cũng vui vẻ. Vấn đề duy nhất khi ấy là tôi luôn mặc vest, thắt cà vạt và mang cặp táp. Cuối cùng ở tuổi 47 tôi rời bỏ công việc thuận lợi với thù lao rất hậu hĩnh vì nghĩ tuổi đó tôi chẳng cần phải mặc vest nữa", Salcedo trả lời tờ Beyond Ships.

Đến năm 1997, ông quyết định nghỉ việc, dành nhiều thời gian hơn để tận hưởng cuộc sống. Trước đó, Salcedo chưa từng bước chân lên du thuyền vì thế ông đặt chỗ liên tiếp ở sáu du thuyền khác nhau để trải nghiệm. Sau "thử nghiệm" đầu tiên, ông bị cuốn vào lối sống mới này. Ông tin rằng đó là cuộc đời mình muốn sống trong tương lai.

Salcedo chia sẻ: "Chuyến đó cho tôi biết thế nào là đi du thuyền, củng cố cho những gì mình từng nghĩ đến và tôi thật sự muốn sống như vậy tới cuối đời". Ông học cách loại bỏ những hoạt động "không đem tới giá trị" như đổ rác, giặt giũ... ra khỏi cuộc sống và có thêm thời gian tận hưởng những trải nghiệm ông thực sự yêu thích.

Mario Salcedo thấy hạnh phúc với cuộc sống lênh đênh trên biển. Ảnh: boatingmag

Trên hành trình khám phá thế giới ông đã ở trên đủ loại du thuyền, trong đó có các siêu du thuyền của Royal Caribbean như Voyager of the Seas, Liberty of the Seas, Oasis of the Seas... Đến tháng 5/2019, thẻ hội viên của Salcedo tích tròn 8.000 điểm cho Royal Caribbean. Hãng gọi ông là "Super Mario", hành khách số một của tập đoàn du thuyền sang trọng này.

Lance Oppenheim, một nhà làm phim hợp tác với New York Times, đi cùng Salcedo năm ngày trên du thuyền Enchantment of the Seas năm 2017 và thực hiện bộ phim "Người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới". Vào thời điểm đó, Salcedo ước tính mình đã sống trên 950 du thuyền, và có khoảng 7.000 ngày lênh đênh trên biển.

"Chúng tôi thấy, Mario Salcedo không sống cuộc đời mơ mộng viển vông của một ông vua du ngoạn. Song những chuyến đi liên tục từ nơi này tới nơi khác đem đến cho ông cảm giác tự do ngập tràn, có lẽ không thể tìm thấy trên đất liền. Nhờ sự tự do đó mà Salcedo tìm thấy tổ ấm của mình", nhà làm phim Oppenheim nói.

Mario Salcedo trong căn phòng của mình trên du thuyền. Ảnh: Scott McIntyre/New York Times

Với nhiều người đi du thuyền có thể là một chuyến đi để đời nhưng với Salcedo đó là chuyện thường ngày. Tuy nhiên, câu chuyện đó lại không bao giờ nhàm chán và bản thân ông không còn nghĩ đến chuyện quay lại sống trên đất liền. "Cái tuần ở đất liền, tôi không thích ngủ trên giường của mình. Tôi nhớ cảm giác chòng chành của thuyền", ông nói.

Hiện tại, ông đã đặt lịch các du thuyền cho tới hết tháng 4/2023. Có những tuần, ông đặt hai du thuyền cùng lúc và phải quyết định nên chọn bên nào hủy bên nào. Sau thời gian dài khi đi khắp nơi trên du thuyền, Salcedo cho biết ông rất hiếm khi bước lên đất liền và nhận ra mình cũng không thuộc về cuộc sống đó nữa. "Tôi quá quen và thoải mái hơn khi sống trên thuyền", Salcedo trả lời All Things Cruise.

Ở trên du thuyền liên tục sẽ tốn kém tới mức nào, hơn nữa thời gian đó còn kéo dài tới 23 năm. Salcedo đã tiết kiệm từng đồng khi còn làm toàn thời gian và ông vẫn làm việc tự do đến bây giờ để thể trang trải cho cuộc sống "siêu sang" của mình. Hiện ông quản lý các hồ sơ đầu tư cho một số khách hàng riêng. Văn phòng chính là chiếc bàn thoải mái trên boong thuyền nên ông không bao giờ chán việc.

Khánh Trần (Theo Oddity Central)