Hơn 20 năm bố chưa từng mua cho cháu bộ quần áo

Bố mẹ cháu ngay từ khi cưới nhau đã không hạnh phúc; ngày mẹ sinh cháu, bố còn bận vui thú với tiệc tùng ở bên ngoài.

Những lời đay nghiến và đánh đập của bố khiến mẹ cháu khổ sở rất nhiều. Cháu ngoài 20 tuổi, từng đó năm chỉ nhận được sự quan tâm chăm sóc từ mẹ. Suốt thời cháu đi học, bố không đóng cho cháu được một nghìn tiền học, không mua cho cháu bộ quần áo hay đôi giày, đôi dép nào. Thậm chí mẹ con cháu ốm đau, đêm hôm đi bệnh viện về, một lời hỏi han của bố cũng chẳng được.

Mẹ cháu là dân buôn bán tự do, ít khi lời ngon tiếng ngọt với bố. Công việc nhà từ tiền điện nước, chi phí sinh hoạt, tất tần tật đều do mình mẹ cháu lo toan. Bố cháu dáng người to khỏe, làm thợ xây nhưng cứ đến hè là nghỉ hè, đông nghỉ đông, quanh năm kiếm tiền cũng chỉ vì nhu cầu cá nhân của bố. Bố thích lô đề, cờ bạc, gái gú. Tính bố gia trưởng, lúc nào cũng nói công to việc lớn trong nhà sẽ lo hết nhưng thực chất công việc mà bố nói là đi nhậu ở những đám cỗ ma chay hiếu hỉ. Mẹ cháu chịu nhiều đay nghiến từ bố, muốn mua đất ở chỗ khác để sống vì không chịu được cảnh này nữa. Cháu rất mong nhận được sự chia sẻ từ các cô chú.

Hữu Thuận