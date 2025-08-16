Hơn 20.000 nhân viên Vietcombank hưởng ứng 'Cùng Việt Nam tiến bước'

Vietcombank huy động 20.000 nhân viên đi bộ hưởng ứng sự kiện "Cùng Việt Nam tiến bước", cam kết ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam ba tỷ đồng.

Đại diện ngân hàng cho biết Vietcombank mong muốn biến mỗi bước chân thành hành động sẻ chia. Ngoài cam kết ủng hộ, ngân hàng đồng thời kêu gọi khách hàng lan tỏa thông điệp "1 tỷ bước xanh" bằng cách chuyển tiền ủng hộ vào tài khoản "Cùng em tiến bước". Sau 10 ngày, khách hàng Vietcombank đã ủng hộ hơn 2,5 tỷ đồng cho các em học sinh nghèo vượt khó năm học 2025-2026. Thông tin ủng hộ sẽ được công bố công khai trên fanpage, website vào cuối chương trình.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT (đeo kính, chính giữa) cùng ông Hồng Quang, Thành viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn; bà Đoàn Hồng Nhung, Thành viên Ban Điều hành, Giám đốc khối Bán lẻ của Vietcombank chụp ảnh cùng cán bộ ngân hàng tại sự kiện. Ảnh: Vietcombank

Vietcombank là một trong những ngân hàng thương mại lớn tại Việt Nam, lịch sử hơn 60 năm hoạt động. Thông qua "1 tỷ bước xanh", Vietcombank muốn trực tiếp tiếp sức cho hàng nghìn em nhỏ trên hành trình đến trường, lan tỏa những giá trị nhân văn, góp phần xây dựng cộng đồng.

"Trong ngày hội lớn của đất nước, Vietcombank trao gửi tình yêu và niềm tin đến những bước chân Việt, để mỗi nhịp bước hôm nay trở thành một phần sức mạnh đưa quốc gia tiến vào kỷ nguyên mới", đại diện ngân hàng cho biết.

Hình ảnh trải nghiệm các hoạt động tương tác tại gian hàng của Vietcombank. Ảnh: Vietcombank

"Cùng Việt Nam tiến bước" là chương trình đi bộ cộng đồng, tổ chức tại 34 tỉnh, thành trên toàn quốc vào sáng 16/8. Trong đó, Vietcombank là đơn vị đồng hành độc quyền ngành ngân hàng. Sự kiện thu hút hơn 1,1 triệu người tham gia đi bộ, hơn 138.000 người đăng ký tham gia trực tuyến.

Văn Hà