Hơn 20.000 ca cấp cứu tai nạn giao thông trong 6 ngày Tết

Từ sáng mùng 2 đến mùng 3 Tết, các cơ sở y tế tiếp nhận gần 3.700 người đến khám, cấp cứu liên quan tai nạn giao thông, nâng tổng số lên 20.700 lượt trong 6 ngày nghỉ, giảm so với năm ngoái.

Ngày 31/1 (mùng 3 Tết), Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế, báo cáo nhanh về tình hình khám chữa bệnh Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Theo đó, tổng cộng trong 6 ngày nghỉ từ 25 - 31/1, có 20.700 người vào khám, cấp cứu tai nạn liên quan tai nạn giao thông. 8.300 trường hợp trong số này phải vào viện điều trị; 2.180 ca chuyển viện.

Trong 24 giờ qua, có 23 người tử vong, trong đó 10 người tử vong trước khi đến viện, còn tại cơ sở khám chữa bệnh là 4 người và tiên lượng tử vong xin về là 9 người. Như vậy, tổng cộng trong 6 ngày là 123 người tử vong liên quan tai nạn giao thông.

Bộ Y tế đánh giá, số ca khám và cấp cứu liên quan tai nạn giao thông giảm hơn 7% so với cùng kỳ Tết năm ngoái, trong khi tỷ lệ tử vong giảm hơn 38%.

Như tại Bệnh viện Việt Đức, số ca cấp cứu do tai nạn giao thông đều giảm. Tiến sĩ Bùi Thanh Phúc, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật cấp cứu bụng, cho hay trong ca trực mùng 2 Tết, số bệnh nhân cấp cứu do tai nạn giao thông mức độ nặng, phải thở máy giảm hơn so với cùng kỳ Tết năm ngoái.

Ôtô tông liên hoàn ở Hà Nội, 4 người bị thương. Ảnh: Mộc Linh

Bên cạnh tai nạn giao thông, tổng số lượt khám và cấp cứu trong 6 ngày Tết đạt 478.069 lượt, với 16.713 ca phẫu thuật. Hiện có khoảng 119.000 bệnh nhân điều trị tại các cơ sở y tế. Chưa ghi nhận trường hợp ngộ độc thực phẩm hàng loạt.

Lê Nga