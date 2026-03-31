Hơn 2.900 trường học ở Hà Nội rà soát đầu mối thực phẩm bán trú

Hơn 2.900 trường học phải rà soát đầu mối cung cấp thực phẩm, nguyên liệu cho bữa ăn bán trú, sau khi đường dây tiêu thụ 300 tấn lợn bẩn bị phát hiện.

Nội dung trên nằm trong hướng dẫn ngày 31/3 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Sở đề nghị các địa phương đảm bảo an toàn của bữa ăn bán trú; kiểm tra và xác minh nhà cung cấp, nguồn gốc của nguyên liệu; chủ động cảnh báo nguy cơ, điều tra và xử lý nếu xảy ra sự cố an toàn thực phẩm.

Ngoài công khai thực đơn, định lượng món ăn, các trường phải rà soát, đánh giá lại nhà cung cấp thực phẩm, nguyên liệu cho bữa ăn; kiểm tra hồ sơ pháp lý và các giấy tờ về an toàn thực phẩm; kiểm soát chặt khâu nhận nguyên liệu, không nhận thực phẩm không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu hư hỏng hoặc không đúng hợp đồng.

Các trường chỉ được tiếp tục ký kết, sử dụng dịch vụ nếu nhà cung cấp đáp ứng đầy đủ quy định.

Yêu cầu của Sở trong bối cảnh Công an Hà Nội vừa phát hiện đường dây giết mổ và tiêu thụ 3.600 con lợn mắc dịch tả châu Phi, tương đương 300 tấn. Trong chuỗi này, công ty Cường Phát được xác định là đầu mối tiêu thụ và phân phối, cung cấp thịt cho một số trường học ở Hà Nội.

Danh sách trường học sử dụng thực phẩm từ công ty Cường Phát chưa được công bố.

Bếp ăn bán trú của một trường học ở Hà Nội. Ảnh minh họa: Tùng Đinh

Thanh Hằng