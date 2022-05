Hơn 2,8 triệu bài thi an toàn giao thông của học sinh tiểu học

Nghệ AnHơn 1.500 giải thưởng đã được trao cho giáo viên và học sinh tiểu học có bài thi về an toàn giao thông xuất sắc nhất trên cả nước.

Lễ trao giải Hội giao lưu "An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ" cấp Quốc gia dành cho giáo viên và học sinh tiểu học năm học 2021-2022 mới diễn ra.

"An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ" nằm trong khuôn khổ chương trình giáo dục An toàn giao thông dành cho học sinh bậc Tiểu học. Chương trình do Công ty Honda Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công An phối hợp thực hiện từ năm 2008.

Đại diện ban tổ chức cho biết, sau 5 tháng phát động, hội giao lưu đã nhận hơn 2,8 triệu bài tham dự của học sinh (tăng 1,32 lần so với năm học 2020-2021) và hơn 250 nghìn bài tham dự của giáo viên (tăng gần 1,14 lần so với năm học 2020 - 2021).

"Nhiều bài thi có chất lượng cao, công phu và sáng tạo cho thấy sự quan tâm của giáo viên và học sinh về an toàn giao thông, cũng như sức hút của cuộc thi ngày càng lớn", đại diện ban tổ chức nhận định.

Cơ cấu giải thưởng gồm 9 giải Nhất, 18 giải Nhì, 30 giải Ba và 1.200 giải Khuyến khích cho học sinh; 1 giải Xuất sắc, 9 giải Nhất, 20 giải Nhì và 280 giải Khuyến khích dành cho giáo viên.

Sau vòng 1, ban tổ chức chọn ra 27 học sinh và 30 giáo viên có bài thi xuất sắc nhất. Trong đó, 30 giáo viên được lựa chọn tại Vòng 1 sẽ tham dự thi tiếp Vòng 2. Tại đây, các thí sinh sẽ thực hiện tiết giảng mẫu và quay video với nội dung xây dựng kế hoạch bài giảng theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học và giảng dạy thử nghiệm ở địa phương.

Thượng tá Tạ Thị Hồng Minh và ông Kazuya Maruyama - Trợ lí giám đốc của Honda Vietnam trao giải nhất cho các học sinh xuất sắc. Ảnh: Honda Vietnam

Được tổ chức hằng năm, chương trình nhằm trang bị cho các em những kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn ngay từ khi còn nhỏ, từ đó tự bảo vệ và phòng tránh tai nạn giao thông, góp phần tạo dựng xã hội giao thông lành mạnh tại Việt Nam. Đến nay, chương trình này đã mở rộng quy mô ra toàn quốc với hơn 27 triệu lượt học sinh Tiểu học được đào tạo về an toàn giao thông.

Chương trình cũng tạo thêm hứng thú và khuyến khích các thầy cô giáo, các em học sinh tích cực, chủ động tìm hiểu và khám phá các kiến thức về an toàn giao thông. Đây là sân chơi tìm hiểu kiến thức về luật giao thông đường bộ, các kỹ năng tham gia giao thông an toàn cũng như khuyến khích các em đưa ra những ý tưởng học tập, tuyên truyền về an toàn giao thông.

Với các thầy cô, đây cũng là nơi khuyến khích những sáng kiến đổi mới để chương trình giáo dục về an toàn giao thông thêm hấp dẫn và hiệu quả.

TS. Bùi Việt Hùng - Chuyên viên cao cấp Vụ Giáo dục Tiểu học chia sẻ về thực hành tổ chức dạy học an toàn giao thông trong trường tiểu học tại hội thảo. Ảnh: Honda Vietnam

Chương trình cũng là cơ hội để các thầy cô gặp gỡ, chia sẻ những khó khăn và học hỏi kinh nghiệm giảng dạy an toàn giao thông, từ đó đổi mới và nâng cao chất lượng giảng dạy an toàn giao thông tại nhà trường.

Chương trình "An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ" có sự đồng hành của Honda Việt Nam, hướng tới mục tiêu Chiến lược Quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045 của Chính Phủ: "Không còn thương vong do tai nạn giao thông".

Phong Vân