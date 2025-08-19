Hơn 2.000 vé LCP 2025 tại Đà Nẵng có chủ sau 4 ngày

Đà Nẵng1.000 combo vé giải Liên minh huyền thoại quốc tế LCP 2025, diễn ra 20-21/9 đã có chủ, tương đương 2.000 vé bán ra sau 4 ngày mở cổng.

Vòng chung kết Liên minh huyền thoại châu Á - Thái Bình Dương LCP 2025 là giải Liên minh huyền thoại (LMHT) quy mô lớn nhất từng được tổ chức tại Việt Nam. Vòng chung kết với sự góp mặt của ba đội mạnh nhất khu vực sẽ diễn ra tại Cung thể thao Tiên Sơn, dự kiến thu hút hàng chục nghìn khán giả và cộng đồng game thủ quốc tế.

Sau khi mở bán vé vào chiều 15/8, cộng đồng game thủ và fan các đội tuyển đã tranh thủ săn combo vé hạng cao để nhận quà tặng, ưu đãi và quyền lợi đặc biệt. Sau gần 4 ngày, lượng combo vé bán ra cho hai ngày sự kiện cán mốc 1.000, tương đương 2.000 vé. Điều này góp phần chứng minh sức hút của sự kiện.

Cup dành cho nhà vô địch LCP 2025. Ảnh: Riot

Giải có 4 hạng vé gồm: Kim Cương, Cao Thủ, Đại Cao Thủ và Thách Đấu. Giá vé cho một ngày dao động từ 199.000 đồng đến 1,299 triệu đồng với ưu đãi giảm 10-20% khi mua combo hai ngày. Hầu hết người mua cho biết muốn trải nghiệm cảm giác xem thi đấu trực tiếp và mua sắm các vật phẩm chính thức (official merchandise) do Riot Games sản xuất.

Trước đây, Riot thường bán các vật phẩm giới hạn cho từng giải trực tiếp tại sân vận động. Việc LCP 2025 tổ chức tại sân nhà Đà Nẵng không chỉ tiếp sức cho các đội tuyển Việt Nam mà còn là cơ hội để các fan thoải mái "săn" vật phẩm kỷ niệm.

Ngoài vị trí ngồi, tất cả hạng vé đều được tặng kèm quà lưu niệm độc quyền như áo T-shirt, mũ, túi canvas, lanyard (dây đeo thẻ), pin cổ vũ... có in dấu ấn của kỳ LCP đầu tiên tại Việt Nam. Riêng hạng vé cao nhất Thách Đấu, có giá mở bán lẻ là 1,299 triệu đồng và 2,349 triệu đồng khi mua combo, sẽ có vị trí ngồi đẹp nhất. Khu vực này nằm ngay trung tâm, đối diện sân khấu chính, có lối đi riêng, khu check-in VIP và có cơ hội ngồi cạnh các KOLs, streamer nổi tiếng. Ban tổ chức còn trang bị bóng đập để tạo hiệu ứng cổ vũ trực tiếp.

LCP do Riot Games và Carry International ra mắt năm 2025, thay thế các giải VCS (Việt Nam), PCS (Đài Loan) và LJL (Nhật Bản), quy tụ tám đội hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương, gồm Việt Nam, Hong Kong, Đài Loan, Nhật Bản và Australia.

Các thành viên đội tuyển GAM Esports - diện Việt Nam tại LCP 2025, tập luyện cho trận đấu. Ảnh: GAM Esports

Sự kiện vẫn đang mở bán vé, dự kiến thu hút hàng triệu lượt theo dõi và tương tác trên các nền tảng. Việc một giải đấu eSports quốc tế diễn ra tại Đà Nẵng góp phần khẳng định khả năng tổ chức các giải thể thao điện tử quy mô toàn cầu Việt Nam. Ngoài thi đấu, LCP 2025 còn có các hoạt động giải trí, tương tác khác như cuộc thi cosplay, giao lưu tuyển thủ...

Thy An