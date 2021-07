Hơn 2.000 trẻ em đuối nước mỗi năm

Trung bình mỗi ngày 5 trẻ em Việt Nam dưới 16 tuổi tử vong do đuối nước, theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Con số thống kê đã giảm mỗi năm 100 trường hợp so với hồi năm 2010. Song đuối nước vẫn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà cho biết, nhân ngày Thế giới phòng chống đuối nước lần đầu tiên 25/7.

Trẻ em ở Thanh Hóa học bơi trên kênh đào thủy lợi có sự giám sát của người lớn. Ảnh: Hồng Chiêu

Chống đuối nước trở thành ưu tiên hàng đầu tại Kế hoạch hành động quốc gia phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021 - 2030 mà Chính phủ ban hành bốn ngày trước. Việt Nam đặt mục tiêu giảm 10% trẻ em tử vong do đuối nước năm 2025 và 20% vào năm 2030.

"Mất một đứa trẻ do đuối nước là bi kịch mà gia đình phải gánh chịu. Và không cha mẹ nào nên trải qua nỗi đau đó", TS Kidong Park, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam, nói và nhấn mạnh Chính phủ đã có những giải pháp giảm tử vong do đuối nước. Song cộng đồng, gia đình cần nâng cao nhận thức để bảo vệ con em mình.

Từ năm 2018 đến nay, Chương trình phòng, chống đuối nước đã dạy bơi và kỹ năng an toàn trong nước cho hơn 44.000 trẻ tại các tỉnh có tỉ lệ đuối nước cao nhất. Ba can thiệp chính gồm dạy bơi an toàn, dạy kỹ năng an toàn trong nước và tăng cường giám sát trẻ em tại gia đình, nhà trường.

Thầy giáo ngăn đập thủy lợi dạy bơi Thầy giáo ở Quảng Trị ngăn kênh thủy lợi dạy bơi cho học trò. Video: Hoàng Táo

Thống kê chỉ hơn 30% trẻ em Việt Nam từ 6 đến 14 tuổi biết bơi. Đuối nước chủ yếu ở khu vực nông thôn, cao gấp 4 lần so với thành thị, thường vào những tháng học sinh nghỉ hè. 8 tỉnh tỷ lệ trẻ đuối nước cao là Lào Cai, Yên Bái, Ninh Bình, Quảng Bình, Thanh Hóa, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Sóc Trăng. Đây là các địa phương thuộc các vùng bị chia cắt nhiều do sông ngòi, chịu tác động cực đoan của khí hậu, thường có lũ lụt, sạt lở đất.

Cuối tháng 4, Đại hội đồng Liên hợp quốc lần đầu tiên thông qua nghị quyết về phòng chống tai nạn đuối nước, chọn 25/7 hằng năm là ngày Thế giới phòng chống đuối nước.

Hồng Chiêu