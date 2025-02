Hơn 2.000 người sập bẫy vay lãi suất 0 đồng như thế nào

TP HCMNguyễn Hồng Thạch, 32 tuổi, mua dữ liệu 5.000 cá nhân, thuê 80 người giả nhân viên ngân hàng gọi điện giới thiệu gói vay lãi suất 0 đồng, lừa hơn 2.000 nạn nhân nộp tiền "bảo hiểm khoản vay" rồi chiếm đoạt.

Ngày 26/2, Thạch cùng 2 đồng phạm bị TAND TP HCM xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Nguyễn Hồng Thạch cùng đồng phạm tại tòa hôm nay. Ảnh: Hải Duyên

Cáo trạng xác định, khoảng tháng 6/2022, Thạch lên mạng xã hội thấy có nhiều thông tin về chiêu giả nhân viên ngân hàng gọi điện tư vấn cho vay ưu đãi để lừa chiếm đoạt tài sản nên nảy sinh ý định làm theo. Anh ta đặt mua dữ liệu thông tin của 5.000 người (họ, tên, địa chỉ, số điện thoại) với giá 3.000 đồng/người.

Thạch sau đó thuê căn nhà 3 tầng trên đường Trần Quang Quá, quận Tân Phú, đầu tư trang thiết bị điện tử, tuyển 80 nhân viên giả danh ngân hàng để hoạt động.

Anh ta thuê Hoàng Anh Tuấn (anh vợ Thạch) và Trần Danh Quân làm quản lý, giám sát hoạt động tư vấn của nhân viên. Hàng ngày, Thạch đưa thông tin khách hàng cho Tuấn và Quân để phát cho nhân viên, tư vấn gọi điện thoại chào mời vay tiền từ 20 đến 100 triệu đồng với lãi suất 0%. Khách hàng chỉ phải đóng "phí bảo hiểm" tương ứng với số tiền vay từ 1,7 đến 3,8 triệu đồng.

Khi khách hàng đồng ý, Thạch và đồng phạm yêu cầu cung cấp thông tin, giấy tờ "để ngân hàng làm hồ sơ", sau đó gửi công ty chuyển phát nhanh giao hợp đồng, thẻ ngân hàng giả cho khách; nhờ nhân viên bưu cục thu hộ phí "bảo hiểm khoản vay" bằng tiền mặt rồi chiếm đoạt.

Thạch còn chỉ đạo nhân viên gửi kèm hồ sơ các tặng phẩm như ví da, mắt kính... loại rẻ tiền để những khách hàng có nhu cầu vay tiền tin tưởng, đóng tiền phí bảo hiểm cho nhân viên bưu cục. Đến kỳ hạn tất toán dịch vụ chuyển phát nhanh, Thạch sử dụng giấy tờ tuỳ thân giả đến bưu cục nhận tiền thu hộ rồi chiếm đoạt.

Các nhân viên của Nguyễn Hoàng Thạch tại căn nhà ở quận Tân Phú. Ảnh: Nhật Vy

Ngày 26/9/2022, Công an quận Tân Phú kiểm tra hành chính căn nhà trên đường Trần Quang Quá, quận Tân Phú phát hiện Thạch cùng đồng phạm có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ án đã được Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú chuyển lên Công an TP HCM giải quyết.

Quá trình điều tra xác định, có khoảng 2.169 người đã đăng ký vay tiền, trong đó có 2.151 nạn nhân đã nộp "phí bảo hiểm". Thạch và Tuấn đã nhận về từ bưu cục tổng cộng gần 4,3 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT đã thông báo trên các phương tiện thông tin về vụ án và tìm bị hại trong cả nước nhưng đến nay chỉ xác minh được nhân thân, lai lịch của 676 người. Nhà chức trách chỉ lấy lời khai được 462 người, với số tiền bị chiếm đoạt là hơn 1,1 tỷ đồng.

Tại tòa, bị cáo Thạch thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Anh ta cho biết tuyển dụng các nhân viên không cần trình độ, nghiệp vụ chuyên môn và được trả lương từ 3,5 triệu đồng đến 6 triệu đồng mỗi tháng kèm thêm tiền hoa hồng.

Lý giải động cơ phạm tội, Thạch nói do hoàn cảnh khó khăn nên nảy sinh ý định lừa đảo các bị hại.

Không chấp nhận câu trả lời của Thạch, chủ tọa lưu ý bị cáo từng bị tòa phạt hơn 2 năm cải tạo không giam giữ về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng đã không ăn năn hối cải, tu sửa mà tiếp tục phạm tội.

"Ngoài kia, biết bao nhiêu người nghèo họ vẫn lao động chân chính. Những nạn nhân mà bị cáo hướng đến đều là những người nghèo, kém hiểu biết. Bởi những người có kiến thức sẽ biết chỉ có ngân hàng chính sách mới cho vay với lãi suất 0%. Những bị hại trong vụ án này với họ 1-2 triệu đồng cũng là số tiền lớn cần phải đi vay", chủ tọa phiên tòa nói.

Trả lời HĐXX, các bị cáo Tuấn, Quân thừa nhận hành vi phạm tội như cáo buộc.

Tại tòa hôm nay chỉ có một vài bị hại có mặt. HĐXX sẽ cập nhật thông tin, kết quả phiên tòa trên cổng thông tin điện tử của tòa án để các bị hại theo dõi.

Chiều nay, phiên xử tiếp tục với phần thẩm vấn, dự kiến kéo dài trong nhiều ngày.

Hải Duyên