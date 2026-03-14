Hơn 2.000 người mua vé sớm dự lễ hội ẩm thực Saigontourist 2026

TP HCMHàng nghìn vé sớm được bán trước thềm Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Saigontourist 2026, hút 2.000 lượt đặt mua sau 10 ngày.

Ngoài khách mua lẻ, nhiều doanh nghiệp cũng đặt vé cho đối tác và nhân viên, như một hoạt động gắn kết tập thể. Lễ hội diễn ra trong 4 ngày 26-29/3 tại Khu du lịch Văn Thánh, mở cửa 15h-22h mỗi ngày. Với chủ đề "Kết nối tinh hoa văn hóa ẩm thực Việt Nam", chương trình năm nay quy tụ khoảng 50 đơn vị khách sạn, khu nghỉ dưỡng và nhà hàng 4-5 sao thuộc hệ thống Saigontourist Group trên toàn quốc. Đi cùng còn có sự đóng góp của các địa phương liên kết phát triển du lịch và đối tác quốc tế của tập đoàn. Ban tổ chức cho biết, lần đầu lễ hội có sự tham gia của các Tổng lãnh sự quán tại TP HCM, góp phần mở rộng trải nghiệm ẩm thực đa văn hóa.

Du khách chụp ảnh cùng dàn nghệ sĩ trình diễn cồng chiêng Tây Nguyên tại lễ hội năm 2025. Ảnh: Saigontourist Group

Thanh Linh (27 tuổi, phường Bình Trưng), cho biết chờ đón lễ hội vì không gian thiết kế như một hành trình khám phá văn hóa vùng miền với nhiều cụm chủ đề khác nhau, tái hiện các bối cảnh quen thuộc như làng chợ Bắc bộ, phố cổ Hội An, chợ nổi miền Tây, TP HCM xưa và đương đại. "Tôi thích thú được trải nghiệm ‘10 hành trình hương vị’ với hơn 500 món ăn từ Nam ra Bắc, ngoài ra còn có các dòng ẩm thực sáng tạo và xu hướng ẩm thực xanh hiện đại", Linh nói.

Còn với Đăng Quyên (30 tuổi, phường Bình Tây), cô mua vé cho cả gia đình để cùng vui chơi, trải nghiệm ẩm thực ba miền. Theo giới thiệu của ban tổ chức, khu ẩm thực miền Bắc mang đến các món truyền thống như phở, bún chả và đặc sản vùng cao Đông - Tây Bắc. Ẩm thực miền Trung giới thiệu nhiều món đặc trưng của Huế, Hội An và dải duyên hải miền Trung. Khu miền Nam phục vụ bánh xèo, các món chợ nổi và ẩm thực khẩn hoang Nam Bộ.

Khách tham quan trải nghiệm làm gốm tại khu tương tác dân gian. Ảnh: Saigontourist Group

Ngoài hàng trăm món ngon vùng miền, lễ hội còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật truyền thống như múa Chăm, hát bài chòi, dân ca Huế, hò đối đáp, đờn ca tài tử và trình diễn cồng chiêng Tây Nguyên. Các khu trải nghiệm làng nghề cho phép du khách xem nghệ nhân làm bánh dân gian, đan nón, làm gốm, tranh Đông Hồ hay hoa giấy Thanh Tiên. Cùng với đó là hơn 50 tiết mục biểu diễn nghệ thuật vùng miền và nhiều tiểu cảnh chụp ảnh check-in đậm bản sắc văn hóa Việt Nam.

Ban tổ chức cũng bố trí các khu trải nghiệm văn hóa như tìm hiểu nghề thủ công và tham gia trò chơi dân gian. Nhiều gia đình có thể nhân dịp này đưa trẻ nhỏ đến vui chơi, khám phá văn hóa vùng miền, đồng thời thưởng thức đặc sản khắp cả nước mà không cần di chuyển xa.

Điểm đặc biệt hút khách đặt vé sớm là chương trình ưu đãi, giảm 10% tổng hóa đơn hoặc mua 10 vé tặng 1 vé, kéo dài hết ngày 23/3 . Giá vé trọn gói 200.000 đồng cho người lớn, đã bao gồm coupon sử dụng dịch vụ tại lễ hội; trẻ em cao dưới 1,2 m được miễn phí khi đi cùng người lớn.

Nhiều hoạt động giải trí, trình diễn, tương tác đậm bản sắc văn hóa Việt diễn ra xuyên suốt 4 ngày lễ hội. Ảnh: Saigontourist Group

Năm ngoái, lễ hội hút hơn 70.000 lượt khách tham dự, giữ vị thế là một trong những sự kiện ẩm thực quy mô lớn tại Việt Nam. Sự kiện cũng nhiều lần được vinh danh tại giải thưởng World Culinary Awards, với danh hiệu "Lễ hội ẩm thực đặc sắc nhất thế giới" ba năm liên tiếp từ 2023 đến 2025 và "Lễ hội ẩm thực đặc sắc nhất châu Á" trong 4 năm liên tiếp từ 2022 đến 2025.

Địa điểm tổ chức nằm gần tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên, giúp khách dễ dàng tiếp cận bằng phương tiện công cộng khi xuống tại ga Công viên Văn Thánh.

Đan Minh