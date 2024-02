Hơn 2.000 máy bay không người lái vẽ biểu tượng Thủ đô

Thời tiết Hà Nội 15 độ C, mưa phùn, gió mạnh nhưng chương trình tổng duyệt vẫn diễn ra bình thường. An ninh thắt chặt để đảm bảo an toàn, những ngôi nhà xung quanh khu vực này đều phải tắt điện khi chương trình diễn ra.

Trước đó, do thời tiết mưa phùn nên từng chiếc máy bay không người lái được che đậy cẩn thận. Trước thời gian diễn ra 30 phút, từng chiếc được lắp pin, khởi động, cất cánh thử một lần để đảm bảo kỹ thuật. Mỗi chiếc drone có thể bay tối đa 78 phút.