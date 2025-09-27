Hơn 2.000 đại lý dự chuỗi hội nghị khách hàng Austdoor

Austdoor tổ chức chuỗi 10 hội nghị khách hàng từ tháng 6 đến 9, quy tụ hơn 2.000 đại lý, kết hợp giới thiệu sản phẩm công nghệ mới cùng cộng đồng đại lý ADG.

Sự kiện gồm 10 hội nghị dành cho khách hàng dự án, nhà phân phối và đại lý, kết hợp ra mắt loạt sản phẩm công nghệ mới tại các tỉnh, thành trọng điểm như: Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Phú Thọ, Cần Thơ, Gia Lai... Mỗi hội nghị quy tụ trung bình hơn 200 khách mời là các đại lý sản xuất, lắp đặt và nhà phân phối chiến lược.

Ông Hoàng Thanh Tùng, Giám đốc khối kinh doanh - Tập đoàn Austdoor chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: Austdoor

Ông Hoàng Thanh Tùng, Giám đốc khối kinh doanh, Tập đoàn Austdoor cho biết, chủ đề xuyên suốt sự kiện là "Cú bật tiên phong - Vươn tầm thịnh vượng". Thông điệp này thể hiện cam kết đồng hành đối tác, cùng tạo giá trị bền vững cho ngành vật liệu xây dựng Việt Nam.

Các hội nghị vừa là nơi giới thiệu sản phẩm, vừa là không gian để doanh nghiệp và đại lý cùng tìm giải pháp tối ưu cho thị trường. Điểm nhấn chuỗi sự kiện là việc giới thiệu cộng đồng ADG Pro, hỗ trợ cho các đại lý sản xuất và lắp đặt.

"Hệ sinh thái này cung cấp nhiều giá trị, từ sản phẩm, công cụ số đến đào tạo chuyên môn về marketing và kỹ thuật", ông Tùng nói.

Các sản phẩm mới được doanh nghiệp giới thiệu tại chuỗi hội nghị. Ảnh: Austdoor

Trong khuôn khổ sự kiện, Austdoor đồng thời giới thiệu nhiều sản phẩm mới tích hợp công nghệ hiện đại, chú trọng tính ứng dụng và thiết kế. Các dòng sản phẩm gồm cửa nhôm sinh thái, cửa thoát hiểm hai trong một, cửa sổ cuốn ba trong một, pergola che nắng, rèm ngăn nắng và cửa cuốn công nghiệp thế hệ mới. Tất cả được nghiên cứu dựa trên nhu cầu thực tế, hướng tới tối ưu trải nghiệm người dùng, nâng cao chất lượng công trình, phát triển bền vững.

Tập đoàn Austdoor được thành lập từ năm 2003, có hệ thống phân phối hơn 600 đại lý ủy quyền và 2.000 điểm bán lẻ tại 34 tỉnh, thành. Doanh nghiệp nhiều lần được vinh danh tại các giải thưởng uy tín trong lĩnh vực chất lượng và phát triển bền vững.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, với nền tảng tài chính, đội ngũ chuyên môn cao và chiến lược phát triển rõ ràng, Austdoor đặt mục tiêu mở rộng thị trường, nâng cao giá trị thương hiệu, đưa các sản phẩm Việt chinh phục thị trường khu vực, quốc tế.

(Nguồn: Austdoor)