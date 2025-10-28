Hơn 2.000 chuyên viên dự lễ ra quân dự án 227 ha của Sun Group

Khánh HòaSun Group tổ chức ra quân dự án Charmora City hôm 27/10 tại Diamond Bay Resort & Spa, Nha Trang, thu hút hơn 2.000 chuyên viên kinh doanh từ các đại lý.

Charmora City có quy mô 227 ha, dự kiến áp dụng theo mô hình "thành phố bọt biển" Sponge City. Dự án nằm tại phường Nam Nha Trang - nơi sẽ đặt trung tâm hành chính mới tỉnh Khánh Hòa, quy hoạch theo hướng đô thị bền vững, hài hòa giá trị lịch sử, văn hóa và thiên nhiên. Bao quanh dự án là sông Quán Trường và sông Tắc, mang lại địa thế phong thủy, được chủ đầu tư đánh giá là thu hút tài lộc và thịnh vượng.

Lễ ra mắt dự án cũng lấy cảm hứng từ hình ảnh dòng nước tuần hoàn, hướng đến sự sống và tinh thần tái sinh với chủ đề "The Circle of Life". Hiệu ứng ánh sáng, âm thanh và trình diễn nghệ thuật được sử dụng kết hợp, tôn vinh hình ảnh vùng đất nơi dự án tọa lạc.

Phối cảnh dự án Charmora City với 3 đảo chức năng liên hoàn. Ảnh: Sun Property

Charmora City có quy mô 227 ha, khởi công hồi tháng 8, quy hoạch không gian gồm ba hòn đảo chức năng. Mỗi đảo mang nhịp sống riêng nhưng vẫn kết nối với tổng thể chung, cân bằng giữa thiên nhiên và con người.

Trong đó, Đảo Bắc là nơi có quy hoạch trung tâm hành chính mới, quảng trường lớn, công viên ngập nước. Đảo Trung hướng đến mô hình vui chơi giải trí nghỉ dưỡng, dự kiến quy tụ tất cả những sản phẩm giải trí đã được Sun Group phát triển thành công trên cả nước, cùng các show diễn mới. Đảo Nam gồm các tháp cao tầng, các dãy nhà phố thương mại, biệt thự hướng đến không gian an cư với mật độ cây xanh lớn và hệ tiện ích đầy đủ.

Charmora City áp dụng mô hình Sponge City - thành phố bọt biển. Ảnh: Sun Property

Dự án được định hướng trở thành trung tâm giải trí, thương mại, kinh tế đêm lớn nhất Nam Trung Bộ. Sun Property dự kiến áp dụng mô hình "thành phố bọt biển" với các hạ tầng sinh thái, thoát nước và hệ thống mặt nước hơn 60 ha, trong đó, có quảng trường trung tâm rộng 5,2 ha, hồ biểu diễn 7 ha, bến du thuyền và các công viên ven sông. Giải pháp quy hoạch được áp dụng theo lý thuyết và phương pháp nghiên cứu của kiến trúc sư cảnh quan nổi tiếng người Trung Quốc - Kongjian Yu.

Nghi thức kick-off của các đại lý phân phối dự án. Ảnh: Ánh Dương

Ông Ngô Bảo Khánh, Giám đốc kinh doanh Sun Property Vùng Miền Nam cho biết, doanh nghiệp đã phát triển các hệ sinh thái du lịch - bất động sản tại Hạ Long, Đà Nẵng, Phú Quốc và tiếp tục mở rộng tại Nha Trang với mô hình quy hoạch chú trọng yếu tố tự nhiên.

Theo đó, việc quy tụ hơn 2.000 chuyên viên kinh doanh đến từ các đại lý phân phối được kỳ vọng giúp Sun Group đưa dự án tới gần với khách hàng và nhà đầu tư. Dịp này, đại diện Sun Property cũng trao chứng nhận cho các đại lý, đánh dấu sự đồng hành với chủ đầu tư trong hành trình phát triển tại Khánh Hòa.

Đại diện Sun Property chia sẻ ý tưởng quy hoạch Charmora City. Ảnh: Ánh Dương

Sun Group đặt mục tiêu phát huy giá trị cảnh quan sinh thái, tái hiện những di sản, nét văn hoá đặc trưng của vùng đất trầm hương trong diện mạo đô thị hiện đại. Với lợi thế nằm trên trục kết nối chiến lược gồm cao tốc Bắc - Nam, sân bay quốc tế Cam Ranh, cảng biển quốc tế và tuyến đường sắt tốc độ cao đang được triển khai, Charmora City được kỳ vọng góp phần giúp Nha Trang trở thành điểm đến nghỉ dưỡng biển quốc tế hàng đầu.

Song Anh