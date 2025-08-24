Hơn 190 thí sinh đỗ Đại học Công nghệ đạt điểm tuyệt đối 30/30

Khoảng 62% tân sinh viên trường Đại học Công nghệ, đạt 27/30 điểm xét tuyển trở lên, gồm hơn 190 em đạt tuyệt đối, tăng so với các năm trước.

Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, sáng 24/8 tổ chức nhập học trực tiếp cho gần 4.240 sinh viên trúng tuyển năm nay. Chỉ trong buổi sáng, gần 3.000 thí sinh đã đến làm thủ tục.

Thống kê của trường cho thấy 2.625 em có điểm xét từ 27 trở lên, chiếm khoảng 62%, tăng so với những năm trước. Điểm xét tuyển trên đã gồm điểm cộng (tối đa là 3), tính cho cả ba phương thức là xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT, dựa vào điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (HSA), xét chứng chỉ SAT.

Trong đó, hơn 190 thí sinh đạt tuyệt đối. Nếu không có điểm thưởng và điểm ưu tiên, nhóm này đạt từ 27 điểm tổ hợp 3 môn thi tốt nghiệp trở lên, từ 98/150 điểm HSA, hoặc SAT từ 1440/1600 trở lên.

Cách quy đổi điểm của Đại học Công nghệ

Trong khi đó, điểm chuẩn vào trường là từ 22,14 đến 28,19, ngành Công nghệ thông tin cao nhất. Đây cũng là ngành có nhiều thí sinh đạt điểm xét tuyệt đối nhất - gần 80 em.

Điểm chuẩn Đại học Công nghệ 2025

Sinh viên nhập học trường Đại học Công nghệ sáng 24/8. Ảnh: UET

GS.TS Chử Đức Trình, Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, đánh giá công tác tuyển sinh của trường năm nay "thành công".

"Tổng chỉ tiêu của trường là hơn 4.000, tăng hơn 1.000 so với năm ngoái nhưng điểm chuẩn ở tất cả chương trình đào tạo vẫn ở mức rất cao", ông Trình nói.

Ông nhìn nhận các ngành thuộc khối công nghệ vốn có sức hút lớn, nay càng được thí sinh, phụ huynh quan tâm, tin tưởng nhờ nhiều chính sách phát triển khoa học, công nghệ trong thời gian gần đây.

Không chỉ ở trường Đại học Công nghệ, nhiều trường top đầu khác như Đại học Bách khoa Hà Nội, Bách khoa TP HCM, Khoa học tự nhiên TP HCM cũng ghi nhận điểm chuẩn nhóm ngành STEM, đặc biệt là Công nghệ thông tin, Khoa học dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo, tăng so với năm trước.

"Với chất lượng sinh viên nhóm ngành này năm nay, tôi tin tưởng sau 4-5 năm nữa, khi ra trường, các em sẽ có năng lực rất tốt, là nền tảng để giúp đất nước cất cánh trong thời gian tới", ông Trình bày tỏ.

Ông khuyên các tân sinh viên nuôi dưỡng tình yêu với ngành học, học tập một cách tự chủ, sáng tạo, có hệ thống để đạt được các kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu của lĩnh vực trong tương lai.

"Hãy coi thời gian học ở trường là đầu tư cho tương lai. Việc này có thể khiến gia đình vất vả về mặt tài chính nhưng tôi tin đây là cách đầu tư hiệu quả", ông Trình nói. "Những em khó khăn có thể kết nối để nhận hỗ trợ từ trường".

GS Chử Đức Trình trò chuyện với phụ huynh trong ngày tân sinh viên nhập học. Ảnh: UET

Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội năm nay tuyển 4.020 sinh viên cho 20 ngành và chương trình. Học phí năm học 2025-2026 chia hai mức là 34 và 40 triệu đồng tùy ngành.

Dương Tâm