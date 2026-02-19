Hơn 18.000 ca cấp cứu liên quan giao thông 5 ngày nghỉ Tết

Bộ Y tế ghi nhận 18.255 lượt khám, cấp cứu do tai nạn liên quan giao thông 5 ngày Tết, giảm nhẹ so cùng kỳ năm ngoái, trong đó 123 người tử vong.

24 giờ qua, các bệnh viện cả nước tiếp nhận hơn 4.000 lượt khám, cấp cứu liên quan tai nạn giao thông, nâng tổng số ca cấp cứu 5 ngày từ 14/2 đến 19/2 lên 18.255.

28 người tử vong do tai nạn giao thông trong 24 giờ qua. Tổng hợp 5 ngày nghỉ Tết, 123 người tử vong liên quan tai nạn giao thông và còn gần 5.600 bệnh nhân đang điều trị.

So với cùng kỳ Tết Ất Tỵ 2025, số lượt cấp cứu do tai nạn giao thông Tết năm nay tăng nhẹ, còn số nhập viện và tử vong có xu hướng giảm, theo Bộ Y tế.

Một ca cấp cứu tại Bệnh viện E đêm giao thừa. Ảnh: Thanh Xuân

5 ngày nghỉ Tết cả nước chào đón 11.013 trẻ sơ sinh. Bộ Y tế cũng ghi nhận 432 lượt khám, cấp cứu do ngộ độc thức ăn, rối loạn tiêu hóa, chưa ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm hàng loạt. Tai nạn nghi do pháo nổ cũng giảm so với cùng kỳ Tết năm ngoái.

Ngành y ghi nhận một số ca sốt xuất huyết, chân tay miệng, sởi trong những ngày qua, không xuất hiện bạch hầu, liên cầu lợn...

Bộ Y tế đánh giá công tác khám chữa bệnh trong dịp Tết được triển khai nghiêm túc, đồng bộ. Các cơ sở y tế đã dự trữ đầy đủ máu, thuốc, sinh phẩm và dịch truyền, bảo đảm công tác cấp cứu, điều trị thông suốt kỳ nghỉ lễ.

Lê Nga