Hơn 174.000 trường hợp vi phạm giao thông trong hai tuần

Tối 14/1, Cục Cảnh sát giao thông (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết từ ngày 1 đến 14/1, CSGT cả nước đã phát hiện hơn 174.650 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tước gần 17.600 giấy phép lái xe, tạm giữ 955 ôtô, gần 49.700 môtô, gần 12.700 trường hợp bị trừ điểm giấy phép lái xe. So với hai tuần trước liền kề, số trường hợp vi phạm bị xử phạt giảm 11,54%.

Trong đó, vi phạm nồng độ cồn hơn 36.000 trường hợp, quá tải gần 2.900 trường hợp, chạy quá tốc độ hơn 37.300 người và gần 3.300 người không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông.

Cùng khoảng thời gian này, cả nước xảy ra 681 vụ tai nạn, làm 365 người chết, 453 người bị thương. Tai nạn chủ yếu trên đường bộ với 677 vụ, 363 người chết, 452 người bị thương. So với hai tuần trước liền kề, số vụ tai nạn giao thông giảm 347, giảm 94 người chết, giảm 301 người bị thương.

Người dân chấp hành tín hiệu đèn giao thông ở Hà Nôi, tháng 1/2025 Ảnh: Giang Huy

Đại diện Cục CSGT đánh giá Nghị định 168/2024 với việc tăng mức xử phạt đã tác động đến nhận thức, nâng cao ý thức của người tham gia giao thông. Tình trạng người điều khiển phương tiện vượt đèn đỏ, đi trên vỉa hè, đi ngược chiều đã giảm rõ rệt, nhất là tại các đô thị lớn. Người dân đã tự giác chấp hành đèn tín hiệu kể cả khi không có CSGT.

Lái xe đã dần thay đổi về nhận thức, ý thức trách nhiệm công dân, hình thành văn hóa giao thông, tạo hình ảnh đô thị văn minh với bạn bè thế giới. "Lực lượng thực thi nhiệm vụ đều xác định mục tiêu không phải để tăng mức thu tiền phạt nộp ngân sách Nhà nước mà nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ của người dân", đại diện Cục CSGT nói.

Nghị định 168/2024 bổ sung việc trừ điểm giấy phép lái xe và tăng mức phạt của nhiều hành vi phạm. Nổi bật như tăng hơn ba lần mức phạt đối với hành vi không tuân thủ đèn tín hiệu giao thông, đi trên vỉa hè từ 0,8-1 lên 4-6 triệu đồng đối với xe máy, từ 4-6 lên 18-20 triệu đồng đối với ôtô.

