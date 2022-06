Hơn 170 cán bộ cấp cao bị kỷ luật trong 10 năm

Hơn 170 cán bộ cấp cao diện Trung ương quản lý bị kỷ luật 10 năm qua, trong đó có 33 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, hơn 50 sĩ quan cấp tướng.

Theo báo cáo của Ban Nội chính Trung ương (Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng, tiêu cực), 10 năm qua, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã kỷ luật hơn 2.700 tổ chức đảng, gần 168.000 đảng viên, trong đó có hơn 7.390 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng.

Riêng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng (đầu năm 2021) đến nay, 50 cán bộ diện Trung ương quản lý bị kỷ luật, trong đó có 8 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương, 20 sĩ quan cấp tướng.

Qua công tác thanh tra, kiểm toán, gần 44.700 tập thể, cá nhân sai phạm bị kiến nghị xử lý trách nhiệm; kiến nghị thu hồi, xử lý tài chính hơn 975.000 tỷ đồng, gần 76.000 ha đất; chuyển cơ quan điều tra gần 1.200 vụ việc có dấu hiệu tội phạm để điều tra, xử lý.

Đặc biệt, từ sau khi Thường trực Ban Chỉ đạo ban hành cơ chế chỉ đạo phối hợp (tại cuộc họp ngày 18/3/2021), cơ quan chức năng đã chuyển đến cơ quan điều tra xem xét xử lý hơn 330 vụ có dấu hiệu tội phạm trước khi ban hành kết luận kiểm tra, thanh tra (tăng hơn 3 lần so với các năm trước).

Cơ quan tố tụng cả nước đã khởi tố, điều tra hơn 19.500 vụ, với 33.800 bị can; truy tố 16.600 vụ, với 33.000 bị can; xét xử sơ thẩm 15.800 vụ, với 30.000 bị cáo về tội tham nhũng, chức vụ, kinh tế. Riêng tội phạm về tham nhũng đã khởi tố, điều tra hơn 2.600 vụ với 5.800 bị can.

Ban chỉ đạo đã đưa 977 vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm vào diện theo dõi, chỉ đạo ở ba cấp độ; trong đó Ban Chỉ đạo trực tiếp theo dõi, chỉ đạo 180 vụ án, 133 vụ việc. Các cơ quan chức năng đã kết thúc điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm 120 vụ án, với gần 1.100 bị cáo, có 37 bị cáo nguyên là cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý.

Thời gian gần đây, các cơ quan đã tập trung điều tra, xử lý nghiêm nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn, xảy ra trong lĩnh vực y tế; quản lý, sử dụng đất đai; chứng khoán; trái phiếu doanh nghiệp...

Cơ quan thi hành án dân sự đã thu hồi 61.000 tỷ đồng; riêng các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi đã thu hồi được 50.000 tỷ đồng.

Dự kiến, hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022 được tổ chức ngày 30/6, do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực chủ trì.

Chia sẻ với báo chí trước thềm hội nghị, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, nhấn mạnh vai trò quan trọng của các lãnh đạo chủ chốt trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân là thước đo niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

"Phải biến hàng triệu con mắt của quần chúng thành những ngọn đèn pha soi sáng khắp nơi, khiến tệ tham ô, lãng phí không còn chỗ nấp", ông Trạc nói.

Viết Tuân